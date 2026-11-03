Phát động Chiến dịch “Không một mình” phòng, chống xâm hại trực tuyến cho trẻ em và thanh thiếu niên

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; Câu lạc bộ Niềm tin số Đất Tổ, nhà sáng tạo nội dung số cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và trên 800 học sinh.

Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 14/4/2026 của UBND tỉnh.

Đại diện đơn vị chuyên trách về an ninh mạng Công an tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện Công an tỉnh nhấn mạnh Internet và các nền tảng số mở ra nhiều cơ hội học tập, sáng tạo, kết nối cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng tiềm ẩn những nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý, xâm phạm quyền riêng tư và phát tán nội dung gây tổn thương.

Để chiến dịch đi vào thực chất, lực lượng chuyên trách về an ninh mạng thuộc Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống xâm hại trực tuyến; chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Đồng thời, xây dựng các tình huống thực tế, gần gũi với học sinh và phối hợp tạo kênh hỗ trợ khi các em gặp nguy cơ.

Đại diện Công an tỉnh cũng đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục kỹ năng an toàn số, phát huy vai trò của giáo viên, cán bộ tư vấn học đường; nhân rộng mô hình “5 phút cùng em”, tạo cơ hội để học sinh được lắng nghe, chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ. Đặc biệt là quan tâm đến trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn khó khăn, bảo đảm các em được tiếp cận kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường mạng.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu đồng hành cùng chiến dịch.

Hoạt động giao lưu “5 phút cùng em” tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu “5 phút cùng em” do Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh chủ trì. Thông qua các tình huống gần gũi như nhận được tin nhắn yêu cầu cung cấp mã OTP, bị phát tán hình ảnh riêng tư, hoặc bị bắt nạt, đe dọa trên mạng, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ và xử lý phù hợp.

Các nội dung giao lưu tập trung vào kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, không chia sẻ hoặc lan truyền nội dung gây hại, chặn và báo cáo tài khoản có hành vi xâm hại; đồng thời chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ người đáng tin cậy hoặc cơ quan chức năng khi cần thiết.

Thông qua lễ phát động, Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”, đề cao sự lắng nghe, chia sẻ và đồng hành của gia đình, nhà trường, xã hội. Qua đó, giúp trẻ em, thanh thiếu niên hiểu rằng khi gặp nguy cơ hoặc bị xâm hại trên không gian mạng, các em không đơn độc mà luôn có quyền được bảo vệ và hỗ trợ.