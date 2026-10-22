Chiến dịch hướng đến xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, giúp học sinh nhận diện các hành vi lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý và những hình thức xâm hại trên môi trường trực tuyến; khuyến khích các em chủ động chia sẻ với gia đình, thầy cô khi gặp tình huống bất thường, không tự mình đối mặt với những nguy cơ mất an toàn trên mạng.

Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và hỗ trợ kịp thời, để mỗi học sinh đều được lắng nghe, bảo vệ và không đơn độc trước những nguy cơ trên không gian mạng.

Phát động Chiến dịch “Không một mình năm 2026-Kết nối không tổn thương” - Ảnh: V.A

Thông qua sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, chương trình góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nơi mỗi học sinh đều được lắng nghe, sẻ chia và bảo vệ. Thông điệp “Không một mình” cũng nhấn mạnh rằng, trước những nguy cơ và tổn thương trên không gian mạng, các em luôn có người đồng hành, hỗ trợ, để không phải đơn độc đối mặt.

Qua đó, nâng cao vai trò của các cơ sở giáo dục, tăng cường tuyên truyền, lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ vào các hoạt động học tập và sinh hoạt; đồng thời phát huy vai trò đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em, học sinh.