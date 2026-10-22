Các đại biểu tham dự chương trình phát động tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 với chủ đề “Kết nối không tổn thương” được triển khai từ ngày 10/10 đến ngày 10/12/2026, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó ban đầu với nguy cơ xâm hại trực tuyến cho học sinh, sinh viên; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và lực lượng công an trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo phát động chiến dịch

Tại chương trình, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động chiến dịch “Không một mình” năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh, các ngành, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh cùng hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng thời, đề nghị mỗi người chủ động học tập, chia sẻ thông tin tích cực, nói không với tin giả, hành vi thiếu văn minh; tôn trọng người khác, bảo vệ bản thân và cộng đồng trên không gian mạng.

Cán bộ Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh triển khai các nội dung của chiến dịch

Cùng đó, cán bộ Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh triển khai các nội dung của chiến dịch; trình bày chuyên đề “Nhận diện và phòng, chống tội phạm bắt cóc trực tuyến”, giới thiệu các tình huống thực tế, thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, giả mạo thông tin học sinh, phụ huynh, giáo viên nhằm chiếm đoạt tài sản; đồng thời cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ bản thân và bạn bè trên không gian mạng.

Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tham dự chiến dịch phát động

Theo kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, chiến dịch tại Lạng Sơn được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 10/10 đến ngày 22/10/2026, tập trung chuẩn bị các điều kiện và tổ chức chương trình khởi động tại 1 trường tiên phong. Giai đoạn 2, từ ngày 23/10 đến ngày 10/12/2026, tập trung tập huấn, mở rộng hoạt động tại các cơ sở giáo dục và tổng hợp kết quả.

Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tham gia giao lưu, chia sẻ tại chương trình

Với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch hướng tới xây dựng môi trường mạng an toàn, thân thiện và minh bạch; nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ xâm hại trực tuyến, đồng thời tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục, lực lượng công an, gia đình và cộng đồng trong bảo vệ trẻ em, học sinh, thanh thiếu niên trên không gian mạng.