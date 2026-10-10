Công an TP. Huế phát động chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026.

Trở lại năm thứ hai, chiến dịch “Không Một Mình” tiếp tục tập trung vào công tác phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Nếu năm 2025, chiến dịch mang thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến”, thì năm nay, “Kết nối không tổn thương” nhấn mạnh vai trò của sự kết nối, chia sẻ và hỗ trợ. Qua đó, giúp các em hiểu rằng khi gặp vấn đề trên mạng, các em không phải tự mình đối mặt mà có thể tìm đến cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người lớn đáng tin cậy để được lắng nghe, bảo vệ.

Chiến dịch năm 2026 hướng đến việc chuyển từ cảnh báo nguy cơ sang trang bị kỹ năng thực hành và xây dựng mạng lưới hỗ trợ. Các hoạt động trọng tâm gồm đào tạo Đại sứ An toàn số học đường, lan tỏa phong trào cộng đồng “5 phút cùng em” và tổ chức các buổi tập huấn, thực hành kỹ năng tại trường học. Qua đó, giúp học sinh, sinh viên nhận diện nguy cơ, biết cách tự bảo vệ, chủ động lên tiếng và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp tình huống không an toàn trên mạng.

Tiểu phẩm của sinh viên tuyên truyền về nạn bắt cóc online.

Bên cạnh đó, chiến dịch khuyến khích mỗi cá nhân ứng xử có trách nhiệm trong môi trường số. Mỗi tin nhắn, bình luận, lượt chia sẻ hay nội dung đăng tải đều có thể tác động đến người khác. Vì vậy, sự tôn trọng, thấu hiểu và biết dừng lại đúng lúc là những yếu tố cần thiết để hạn chế tổn thương trên không gian mạng.

Chiến dịch “Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC; phối hợp với Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026.

Thông qua chiến dịch, các đơn vị hướng đến tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, nơi không học sinh, sinh viên nào phải đơn độc khi đối mặt với những nguy cơ trực tuyến.