Học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên tham dự lễ phát động Chiến dịch "Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương"

Theo đó, Chiến dịch "Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương" trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM có chủ đề "Chung tay xây dựng không gian mạng lành mạnh, an toàn, trách nhiệm" nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước nguy cơ xâm hại trên không gian mạng.

Năm nay, chiến dịch lan tỏa thông điệp về kết nối an toàn, khuyến khích học sinh chủ động chia sẻ, lên tiếng và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp những tình huống gây tổn thương trên môi trường số.

Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch với nhiều hình thức đa dạng gồm: workshop, tọa đàm, hoạt động trải nghiệm, cuộc thi, hoạt động sáng tạo, truyền thông bằng bảng tin, poster, màn hình LED, chào cờ, phát thanh học đường, website/fanpage... theo hướng "mỗi tuần một thông điệp - một kỹ năng - một hành động".

Học sinh Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội) tham dự lễ phát động Chiến dịch "Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương"

Bên cạnh đó, trường học phát động phong trào "5 phút cùng em", lồng ghép trong giờ sinh hoạt lớp, chào cờ, phát thanh học đường với hoạt động cho học sinh đóng vai, chọn phương án xử lý, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi "Nếu là em, em sẽ làm gì?".

Trong đó, ở bậc tiểu học, tổ chức các hoạt động kể chuyện, hình ảnh, trò chơi giúp học sinh ghi nhớ các quy tắc đơn giản như không chia sẻ thông tin cá nhân, không gặp người lạ quen qua mạng, báo ngay cho người lớn tin cậy khi thấy điều khó chịu.

Ở cấp THCS, tổ chức các hoạt động xây dựng tình huống về bắt nạt trực tuyến, game online bạo lực, lộ thông tin cá nhân, kỹ năng lưu bằng chứng...

Ở cấp THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, tổ chức các hoạt động xây dựng tình huống về dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương, trách nhiệm pháp lý khi sử dụng mạng xã hội.

Đặc biệt, mỗi cơ sở giáo dục lựa chọn học sinh tham gia đội ngũ "Đại sứ An toàn số học đường" để lan tỏa thông điệp của chiến dịch.

Ngoài ra, trường học phối hợp Công an cấp xã thống nhất kế hoạch, nội dung, thời gian, hình thức triển khai các hoạt động tại trường.

Chiến dịch “Không một mình 2026” nằm trong khuôn khổ Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23-3-2026. Chiến dịch triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10-10 đến 10-12-2026, hướng đến xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đồng thời phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên. Thông qua các nội dung tuyên truyền, chương trình khuyến khích học sinh không im lặng trước những hành vi sai trái, không tiếp tay cho việc bắt nạt trực tuyến, đồng thời biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân, thầy cô và các cơ quan chức năng khi cần thiết.