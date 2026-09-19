Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”. Ảnh: Mai Dung

Tham dự lễ phát động có: Ông Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; bà Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; đại diện các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP Hải Phòng.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đàm Thanh

Trong 2 ngày, 18 và 19/9, Tổng LĐLĐVN chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Chương trình truyền thông, giao lưu nghệ thuật, tọa đàm về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại khu công nghiệp, đồng thời phát động Chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm".

Chương trình nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trong công nhân lao động, thiết thực triển khai Tiểu dự án 4 "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp" trong Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Đồng thời đây cũng là hoạt động cấp Tổng Liên đoàn, đánh dấu bước khởi động triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trong toàn hệ thống Công đoàn Việt Nam; qua đó khẳng định quyết tâm và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chung tay cùng Đảng, Nhà nước và toàn xã hội ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có ma túy, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, khẳng định: có những va vấp trong cuộc đời, chúng ta có thể sửa sai. Nhưng với ma túy, dù chỉ một lần cũng đủ để ai đó phải trả giá bằng cả thập kỷ, thậm chí không còn cơ hội làm lại.

Các đại biểu thực hiện phát động Chiến dịch. Ảnh: Đàm Thanh

"Một phút tò mò có thể đánh đổi bằng sức khỏe. Một lần buông mình có thể đánh mất một việc làm ổn định. Một người sa vào ma túy chắc chắn kéo theo nước mắt của cả một gia đình, tự đánh mất đi danh dự, lòng tin, hạnh phúc. Đằng sau mỗi người công nhân mắc vào ma túy là nỗi đau của một gia đình, dòng họ, là tổn thất của doanh nghiệp và là gánh nặng và sự bất an cho xã hội", ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN mong rằng: "Anh chị em công nhân đến đây không chỉ dự Lễ phát động mà lớn hơn là chúng ta hãy cùng nhau cam kết và hành động: Đừng thử ma túy, dù chỉ một lần. Đừng vì một phút tò mò mà đánh cược tương lai. Đừng vì một lời rủ rê mà đánh đổi việc làm đang có. Đừng để cha mẹ phải khóc, để vợ chồng phải đau lòng, để con trẻ phải chịu thiệt thòi vì một quyết định sai lầm. Đừng để ma túy lấy đi một công nhân khỏi nhà máy; lấy đi một người cha, người mẹ khỏi mái ấm gia đình và lấy đi tương lai của một người trẻ đang tràn đầy ước mơ khát vọng".

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN đề nghị các cấp công đoàn phòng, chống ma túy không chỉ bằng những tấm pano, những khẩu hiệu hay một vài buổi tuyên truyền. Phải ngăn ma túy từ trước khi ma túy chạm tới người công nhân. Phải biết đề phòng; hiểu để tránh; chung tay để ngăn chặn; nhân ái giúp người lầm lỡ trở về…

Nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho công nhân lao động để động viên tinh thần. Ảnh: Đàm Thanh

Cam kết chung tay đẩy lùi ma túy

Tại Chương trình, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam - một doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhật Bản, đang tạo việc làm cho gần 5.000 công nhân lao động tại Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng cũng thay mặt các công nhân cam kết đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào sinh hoạt định kỳ của từng tổ, đội sản xuất, để không một công nhân nào đứng ngoài cuộc; chủ động phối hợp với chính quyền, công an địa phương nơi có đông công nhân thuê trọ, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ khi phát hiện dấu hiệu bất thường; xây dựng kênh tiếp nhận, tư vấn riêng tại công đoàn cơ sở để bất kỳ đoàn viên, người lao động nào gặp khó khăn cũng có nơi để chia sẻ và nhận được sự giúp đỡ kịp thời.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam, phát biểu và cam kết tại buổi lễ. Ảnh: Đàm Thanh

Trong quá trình diễn ra buổi lễ phát động, các đại biểu, công nhân còn được xem phóng sự về thực trạng, tác hại của ma túy trong công nhân lao động và vai trò, hoạt động của tổ chức Công đoàn trong đấu tranh phòng, chống ma túy, bảo vệ công nhân lao động.

Hàng nghìn công nhân lao động tham gia hưởng ứng nhiệt tình tại Lễ phát động

Chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức hiện đại, kết hợp âm nhạc, sân khấu, trình chiếu multimedia, hiệu ứng ánh sáng LED và kỹ xảo laser, với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ có uy tín, được đông đảo công nhân lao động yêu thích như ca sĩ Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm cùng nhiều gương mặt nổi tiếng, biểu diễn trong đêm nghệ thuật. Mở đầu bằng màn trình diễn ánh sáng, hình ảnh 3D và âm nhạc với chủ đề "Cùng chung nhịp đập". Các tiết mục "Yêu nụ cười Việt Nam", "Bến cảng quê hương tôi", "Cùng nhau tỏa sáng" và "Nối vòng tay lớn" được dàn dựng với sự tham gia của nghệ sĩ, vũ đoàn, lực lượng Công an và những công nhân ưu tú.