Phát động Chiến dịch 'Công nhân Việt Nam nói không với ma túy'

Lễ phát động “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”. Ảnh: Mai Dung

Đây là chương trình lớn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trong công nhân lao động, thiết thực triển khai Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp” trong Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Qua đó, thể hiện ý chí quyết tâm của giai cấp công nhân Việt Nam trong trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: Có những va vấp trong cuộc đời, chúng ta có thể sửa sai. Nhưng với ma túy, dù chỉ một lần cũng đủ để ai đó phải trả giá bằng cả thập kỷ, thậm chí không còn cơ hội làm lại.

Một người sa vào ma túy chắc chắn kéo theo nước mắt của cả một gia đình, tự đánh mất đi danh dự, lòng tin, hạnh phúc. Đằng sau mỗi người công nhân mắc vào ma túy là nỗi đau của một gia đình, dòng họ, là tổn thất của doanh nghiệp và là gánh nặng và sự bất an cho xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Lễ phát động “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy“. Ảnh: Mai Dung

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn phòng, chống ma túy không chỉ bằng những tấm pano, những khẩu hiệu hay một vài buổi tuyên truyền.

Phải ngăn ma túy từ trước khi ma túy chạm tới người công nhân; phải biết đề phòng; hiểu để tránh; chung tay để ngăn chặn; nhân ái giúp người lầm lỡ trở về” - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Muốn vậy, Công đoàn cơ sở phải có mặt ở những nơi người lao động cần mình nhất: Nhà máy, phân xưởng, nhà trọ, các hoạt động cộng đồng và quan trọng nhất là lúc một người lao động gặp khó khăn, cô đơn, mất phương hướng và dễ bị lôi kéo nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp công đoàn làm thật tốt ba việc: Giúp công nhân biết để phòng; tạo môi trường để công nhân sống khỏe, sống vui, sống tích cực; không bỏ rơi người lầm lỡ.

"Tôi mong rằng, sau Lễ phát động hôm nay, mỗi đoàn viên, mỗi người lao động sẽ trở thành một tuyên truyền viên; mỗi tổ công đoàn sẽ trở thành một điểm phòng ngừa; mỗi công đoàn cơ sở sẽ trở thành một “lá chắn” bảo vệ người lao động trước hiểm họa ma túy" - ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng mong muốn mỗi anh chị em công nhân lao động khi trở về gia đình, doanh nghiệp hãy nói với người thân, đồng nghiệp của mình rằng: “Không có trải nghiệm nào đáng để phải đánh đổi cả tương lai. Chúng ta nói “không” với ma túy để nói “có” với một cuộc đời tốt đẹp hơn, có sức khỏe để lao động, có việc làm để ổn định cuộc sống, có gia đình để yêu thương, có ước mơ để theo đuổi và có một tương lai được xây dựng bằng lao động chân chính”.

Tại chương trình nghệ thuật, các tác phẩm âm nhạc và sân khấu trong chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hiện đại, mang đậm tính giáo dục chính trị và giá trị nhân văn sâu sắc.

Các đại biểu, công nhân được xem phóng sự về thực trạng, tác hại của ma túy trong công nhân lao động và vai trò, hoạt động của tổ chức Công đoàn trong đấu tranh phòng, chống ma túy, bảo vệ công nhân lao động.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức hiện đại, kết hợp âm nhạc, sân khấu, trình chiếu multimedia, hiệu ứng ánh sáng LED và kỹ xảo laser, với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ có uy tín, được đông đảo công nhân lao động yêu thích như ca sĩ Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm cùng nhiều gương mặt nổi tiếng, biểu diễn trong đêm nghệ thuật.

Đông đảo công nhân lao động tham dự Lễ phát động “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy”. Ảnh: Mai Dung

Các tiết mục nghệ thuật hoành tráng tái hiện khí thế lao động hăng hái, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của giai cấp công nhân Việt Nam. Điểm nhấn xúc động của phần âm nhạc chính là sự kết hợp biểu diễn trên sân khấu giữa lực lượng Công an nhân dân và công nhân ưu tú, khắc họa sinh động hình ảnh hai lực lượng nòng cốt luôn sát cánh bên nhau trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho mỗi nhà máy, xí nghiệp và khu trọ. Đồng thời khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo thầm lặng của tổ chức Công đoàn đối với đời sống, việc làm và tương lai của người lao động.

Bên cạnh đó, các tiểu phẩm đời thường, chân thực tại chương trình đã phản ánh sâu sắc những góc khuất, áp lực kinh tế và hoàn cảnh dồn nén mà người công nhân xa quê phải đối mặt, từ đó vạch trần những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ tinh vi của tội phạm ma túy.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật truyền cảm, chương trình phát đi thông điệp mạnh mẽ về sự tỉnh táo, bản lĩnh kiên cường của người lao động trước các cạm bẫy, đồng thời khẳng định tổ chức Công đoàn và các cơ quan chức năng sẽ luôn là điểm tựa vững chắc, không để bất kỳ người lao động nào bị bỏ lại phía sau hay đơn độc trước hiểm họa ma túy.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 suất quà ý nghĩa cho các đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, cũng như những công nhân từng lỡ bước sa ngã vào ma túy nhưng đã kiên cường cai nghiện thành công, nỗ lực vươn lên hòa nhập cộng đồng và đạt thành tích tốt trong lao động sản xuất.