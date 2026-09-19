Phát động Chiến dịch 'Công nhân Việt Nam nói không với ma túy'

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, đánh dấu bước khởi động trong việc triển khai Tiểu dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, thể hiện ý chí quyết tâm của giai cấp công nhân Việt Nam trong trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.

Đông đảo đại biểu, công nhân, người lao động và nhân dân đến xem, hưởng ứng chương trình.

Phát biểu phát động chiến dịch, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn của toàn xã hội, làm suy giảm sức khỏe, đạo đức, phá hoại hạnh phúc của mỗi gia đình và đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đất nước. Việc phòng, chống ma túy trong công nhân lao động không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài để bảo vệ nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Do đó, công nhân, người lao động không thử ma túy dù chỉ một lần; hãy nói “không” với ma túy để nói “có” với một cuộc đời tốt đẹp hơn. Đồng thời, các cấp công đoàn phải làm tốt việc giúp công nhân biết để phòng; tạo môi trường để công nhân sống khỏe, sống vui, sống tích cực và không bỏ rơi người lầm lỡ…

Một số tiết mục tại chương trình nghệ thuật.

Tại chương trình nghệ thuật, các tác phẩm âm nhạc và sân khấu trong chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hiện đại, mang đậm tính giáo dục chính trị và giá trị nhân văn sâu sắc.

Mở đầu chương trình là các tiết mục nghệ thuật hoành tráng kết hợp công nghệ ánh sáng 3D Visualize và Laser hiện đại, tái hiện khí thế lao động hăng hái, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của giai cấp công nhân Việt Nam. Điểm nhấn xúc động của phần âm nhạc chính là sự kết hợp biểu diễn trên sân khấu giữa lực lượng Công an nhân dân và công nhân ưu tú, khắc họa sinh động hình ảnh hai lực lượng nòng cốt luôn sát cánh bên nhau trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho mỗi nhà máy, xí nghiệp và khu trọ. Đồng thời khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo thầm lặng của tổ chức Công đoàn đối với đời sống, việc làm và tương lai của người lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy”.

Bên cạnh đó, các tiểu phẩm đời thường, chân thực tại chương trình đã phản ánh sâu sắc những góc khuất, áp lực kinh tế và hoàn cảnh dồn nén mà người công nhân xa quê phải đối mặt, từ đó vạch trần những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ tinh vi của tội phạm ma túy.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật truyền cảm, chương trình phát đi thông điệp mạnh mẽ về sự tỉnh táo, bản lĩnh kiên cường của người lao động trước các cạm bẫy, đồng thời khẳng định tổ chức Công đoàn và các cơ quan chức năng sẽ luôn là điểm tựa vững chắc, không để bất kỳ người lao động nào bị bỏ lại phía sau hay đơn độc trước hiểm họa ma túy.

Trao tặng quà cho các đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 suất quà ý nghĩa cho các đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, cũng như những công nhân từng lỡ bước sa ngã vào ma túy nhưng đã kiên cường cai nghiện thành công, nỗ lực vươn lên hòa nhập cộng đồng và đạt thành tích tốt trong lao động sản xuất.