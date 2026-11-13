Phát động chiến dịch 'Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm'

Chương trình là hoạt động trọng tâm của Chiến dịch sau Lễ phát động tại thành phố Hải Phòng ngày 18-9-2026, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp” thuộc Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Sau chương trình tổ chức ở Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tổ chức chương trình tại Nghệ An, Điện Biên, nhằm góp phần thực hiện chỉ tiêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho trên 10% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Các đoàn viên, công nhân, người lao động sôi nổi tham gia hội thi kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy. Ảnh: Nguyễn Huỳnh

Phát biểu tại chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, ma túy là nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhân phẩm, hạnh phúc gia đình người lao động, đồng thời đe dọa an toàn và sự ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và từng người lao động.

Đáng chú ý, ma túy có thể được ngụy trang dưới những lời mời, món quà hay đồ uống tưởng chừng vô hại. Các đối tượng thường lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, những mối quan hệ xã giao để tiếp cận, lôi kéo công nhân. Do đó, mỗi người lao động cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thử, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp công đoàn đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đưa kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy đến gần hơn với đoàn viên, người lao động. Cán bộ công đoàn cần sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ công nhân khi gặp khó khăn; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp và cơ quan chức năng phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy.

Chương trình thu hút khoảng 1.000 cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, người lao động. Ảnh: Nguyễn Huỳnh

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện công đoàn cơ sở phát biểu hưởng ứng chiến dịch; cán bộ công đoàn, đoàn viên và công nhân lao động tham gia nghi thức hưởng ứng, giao lưu với chủ đề “Hiểu đúng - Lựa chọn đúng”. Hoạt động giúp người lao động trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh những hành vi lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy. Ban tổ chức cũng trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức chương trình nghệ thuật lồng ghép thông điệp phòng, chống ma túy.