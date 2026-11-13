Phát động chiến dịch 'Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy'

Đoàn viên, công nhân, người lao động tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy. Ảnh: ANH TÚ

Tham dự chương trình có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, tỉnh Tây Ninh, các địa phương, doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhân phẩm, hạnh phúc gia đình người lao động, đồng thời đe dọa an toàn và sự ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và mỗi người lao động.

Chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm” tại Tây Ninh. Ảnh: ANH TÚ

Đây là hoạt động trọng tâm sau lễ phát động chiến dịch tại TP Hải Phòng ngày 18-9, nhằm triển khai Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp”, thuộc Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Tại chương trình, thay mặt hơn 20.000 công nhân Công ty TNHH Gain Lucky (Việt Nam), chị Đặng Thị Diệu Linh, Chủ tịch Công đoàn công ty, bày tỏ quyết tâm hưởng ứng chiến dịch. Theo chị, 100% người lao động tại công ty là đoàn viên công đoàn. Đây vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm để tổ chức công đoàn quan tâm, đồng hành với từng người lao động.

“Đừng vì một phút tò mò hay một lời rủ rê mà đánh đổi tương lai và hạnh phúc gia đình. Nếu có người lôi kéo, hãy mạnh dạn từ chối; khi gặp khó khăn, hãy tìm đến công đoàn. Chúng tôi luôn ở bên anh chị em”, chị Đặng Thị Diệu Linh chia sẻ.

Để đưa chiến dịch vào thực tế, Công đoàn Công ty TNHH Gain Lucky (Việt Nam) xác định 3 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, chú trọng lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy vào sinh hoạt tổ công đoàn, giúp người lao động nhận diện nguy cơ và biết cách từ chối. Công đoàn sẽ sâu sát đời sống công nhân, kịp thời phát hiện, hỗ trợ những trường hợp có dấu hiệu bất thường và phối hợp bảo đảm an ninh tại các khu nhà trọ. Đặc biệt, những người từng mắc sai lầm sẽ được tạo điều kiện sửa chữa, hòa nhập cộng đồng.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Tây Ninh. Ảnh: ANH TÚ

Chương trình được phát trực tiếp trên trang Facebook Công đoàn Việt Nam và chia sẻ trên các nền tảng số của tổ chức công đoàn cả nước, hướng tới mục tiêu 300.000 đoàn viên, công nhân lao động và người dân tiếp cận thông tin về chiến dịch.

Sau Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình tại Nghệ An và Điện Biên, góp phần tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.