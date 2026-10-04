Phát động chiến dịch 'Checck - in biển Thanh Hóa năm 2026'

Sở VHTTDL Thanh Hóa phát động Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa 2026”.

Sáng 3/10, Sở VHTTDL Thanh Hóa tổ chức Hội nghị phát động Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa 2026” và Cuộc thi ảnh, video trải nghiệm du lịch biển Thanh Hóa.

Với chủ đề “Chia sẻ khoảnh khắc - Lan tỏa vẻ đẹp biển xứ Thanh”, chiến dịch hướng đến việc tạo thêm một kênh quảng bá du lịch dựa trên trải nghiệm của người dân và du khách. Các nhà sáng tạo nội dung, blogger, nhiếp ảnh gia, cơ quan báo chí và doanh nghiệp du lịch cũng được khuyến khích tham gia giới thiệu điểm đến.

Theo Sở VHTTDL Thanh Hóa, biển là một trong những tài nguyên và sản phẩm du lịch quan trọng của tỉnh. Những năm qua, các địa phương ven biển, doanh nghiệp và cộng đồng đã phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ, từng bước đưa du lịch biển trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách. Tuy nhiên, trong bối cảnh cách tìm kiếm và lựa chọn điểm đến thay đổi, hoạt động quảng bá du lịch cũng cần những phương thức mới.

Cuộc thi ảnh, video trải nghiệm du lịch biển Thanh Hóa là một phần trọng tâm của chiến dịch. Cuộc thi hướng đến những khoảnh khắc đời thường, góc nhìn riêng và câu chuyện thực tế của mỗi người khi trải nghiệm biển Thanh Hóa từ ngày 1.1.2026. Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 31.10.2026, dành cho tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, nhà sáng tạo nội dung, blogger, nhiếp ảnh gia, người dân và du khách. Những tác phẩm đạt giải sẽ được trao giải và giới thiệu tại Triển lãm ảnh du lịch biển Thanh Hóa theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trong quý IV/2026.

Đoàn đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi ảnh, video trải nghiệm du lịch biển Thanh Hóa năm 2026.

Bà Vũ Mai Thảo đại diện diện cộng đồng KOL/KOC cho rằng, trong bối cảnh TikTok, Facebook, Reels, Shorts và nhiều nền tảng số trở thành kênh quan trọng để người dùng tìm kiếm cảm hứng du lịch, người làm nội dung phải đóng vai trò là người kể chuyện về điểm đến. Người sáng tạo nội dung cần ưu tiên sự chân thực, tránh chạy theo sự giật gân, bởi mỗi hình ảnh, thông tin được chia sẻ đều có thể góp phần hình thành cách nhìn của công chúng về điểm đến.

Theo Sở VHTTDL Thanh Hóa, sự tham gia của cộng đồng là yếu tố quan trọng để chiến dịch truyền thông số lan tỏa rộng hơn. Sở mong muốn nhận được sự phối hợp của cả cộng đồng, doanh nghiệp du lịch, nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC... Mỗi địa phương ven biển, sản phẩm đặc trưng và không gian du lịch đều có thể trở thành một câu chuyện để giới thiệu tới du khách.

Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch tỉnh Thanh Hóa cùng Cộng đồng KOL Thanh Hóa ký Biên bản ghi nhớ phối hợp.

Lãnh đạo Thanh Hóa xác định phát triển du lịch biển bốn mùa là định hướng cần sự tham gia của nhiều chủ thể. Bên cạnh sản phẩm, chất lượng dịch vụ, môi trường, hạ tầng còn là sự phối hợp, liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp để giúp du khách biết đến, quan tâm và lựa chọn điểm đến.

Hội nghị phát động Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa 2026” vì vậy được xem là một hoạt động trong tổng thể nỗ lực quảng bá, xúc tiến du lịch biển của tỉnh, đồng thời mở thêm không gian để ngành du lịch tiếp nhận những góc nhìn mới từ du khách và cộng đồng.