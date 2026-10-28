Phát động cao điểm giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

Tham dự có đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, thành viên Tổ công tác về giải phóng mặt bằng, bãi đổ thải phục vụ dự án; lãnh đạo phường Thục Phán, phường Tân Giang và 2 xã Minh Khai, Canh Tân.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có tổng chiều dài khoảng 82,5 km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Cao Bằng dài 29,08 km, gồm 21,84 km tuyến chính và 7,24 km tuyến kết nối với trung tâm tỉnh, đi qua địa bàn 2 phường Thục Phán, Tân Giang và 2 xã Minh Khai, Canh Tân. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi trên địa bàn tỉnh hơn 256,9 ha.

Trong đó, xã Minh Khai có diện tích đất dự kiến thu hồi lớn nhất, khoảng 175,6 ha, ảnh hưởng đến 161 hộ gia đình, cá nhân; xã Canh Tân có khoảng 5,4 km tuyến đi qua, diện tích dự kiến thu hồi khoảng 48,2 ha, ảnh hưởng đến 81 hộ; phường Thục Phán có chiều dài tuyến khoảng 0,56 km, diện tích thu hồi khoảng 2,7 ha, ảnh hưởng đến 32 hộ; phường Tân Giang có 180 hộ bị ảnh hưởng theo số liệu kiểm đếm của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Từ tháng 9/2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ động triển khai đo đạc, chỉnh lý bản đồ giải phóng mặt bằng; đến ngày 15/10/2026 cơ bản hoàn thành tại 4 xã, phường. Trung tâm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức họp dân, phổ biến thông tin dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát tờ khai cho các hộ bị ảnh hưởng. Đến nay, 4/4 địa phương đã thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ công tác đo đạc, kiểm đếm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh: Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối giao thông, mở ra cơ hội phát triển mới cho tỉnh. Đề nghị các sở, ngành, địa phương và tổ công tác đặc biệt tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tinh thần quyết liệt, khoa học, công khai, minh bạch, đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ 4 nguyên tắc trong quá trình giải phóng mặt bằng: Bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo quy định pháp luật; không né tránh những trường hợp khó khăn, phức tạp, xem xét, giải quyết thấu đáo từng kiến nghị; bảo đảm nơi ở và điều kiện sinh hoạt của người dân; công khai, minh bạch tất cả các khâu, duy trì đầu mối tiếp nhận và giải quyết kiến nghị xuyên suốt, kể cả sau khi bàn giao mặt bằng.

Yêu cầu từng xã, phường có dự án đi qua xác định rõ đầu mối phụ trách, chủ động đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích cụ thể về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các quyền lợi liên quan. Huy động bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng xóm, người có uy tín, cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền, vận động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giúp người dân hiểu rõ chính sách và yên tâm phối hợp thực hiện. Việc tuyên truyền phải dễ hiểu, sát từng trường hợp, giải đáp cụ thể những vấn đề người dân quan tâm; trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức cần gương mẫu đi đầu, tạo sự lan tỏa và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Đề nghị các địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu về những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư công, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các chính sách an sinh xã hội phù hợp. Những thủ tục liên quan đến nơi ở mới cần được tổ chức thực hiện theo hướng tập thể, thuận tiện nhất cho người dân, hạn chế việc người dân phải tự đi lại nhiều lần. Đồng thời, các hộ dân chủ động phối hợp với chính quyền trong đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản, cây trồng; cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan và kịp thời phản ánh những nội dung chưa chính xác để được xem xét, giải quyết đầy đủ.

Đề nghị Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng tăng cường thời lượng thông tin về dự án, chính sách giải phóng mặt bằng; kịp thời biểu dương những cách làm hay, những hộ gia đình gương mẫu, đồng thời phản ánh khách quan những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện để các cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc phát động đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thể hiện quyết tâm của tỉnh trước sự quan tâm, đầu tư nguồn lực lớn của Trung ương, mong muốn nhân dân các địa phương tiếp tục đồng thuận, chung sức cùng chính quyền và tổ công tác đặc biệt, phấn đấu bàn giao tối thiểu 20 km mặt bằng tuyến chính trước ngày 25/11/2026, hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến theo tiến độ đề ra. Đây là điều kiện quan trọng để sớm triển khai dự án, tăng cường kết nối, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và tạo động lực phát triển lâu dài cho tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng và lãnh đạo xã Minh Khai tặng quà cho các hộ dân gương mẫu trong công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà 12 hộ gia đình gương mẫu, tích cực phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.