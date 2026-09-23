Phát động Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' lần thứ II

Nhiều khách sạn treo biển báo “Cấm hút thuốc” để xây dựng môi trường lưu trú văn minh, không khói thuốc, vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh: T.THIỆN

Chương trình nhằm thúc đẩy việc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực du lịch, góp phần xây dựng môi trường lưu trú văn minh, an toàn, thân thiện với sức khỏe cộng đồng.

Năm 2025, lần đầu tiên Bảng xếp hạng được tổ chức, với 44 khách sạn đáp ứng các tiêu chí và được công nhận. Năm nay, Ban tổ chức không đặt trọng tâm vào việc tăng số lượng khách sạn được xếp hạng mà hướng tới lựa chọn những cơ sở thực hiện nghiêm quy định, có giải pháp cụ thể và duy trì môi trường không thuốc lá trong thực tế.

Chia sẻ về sự kiện, ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức cho biết những mô hình thực hiện hiệu quả sẽ được giới thiệu, chia sẻ để các cơ sở lưu trú khác tham khảo, áp dụng.

Một trong những yêu cầu trọng tâm của chương trình năm nay là bảo đảm tính minh bạch, công bằng và khả năng kiểm chứng trong quá trình đánh giá. Các khách sạn tham gia tự đánh giá, cung cấp hồ sơ, tài liệu và bằng chứng; Ban tổ chức, ban giám khảo căn cứ hệ thống tiêu chí để xem xét và có thể kiểm tra, xác minh thực tế.

Bộ tiêu chí năm 2026 gồm 80 điểm chính và 20 điểm thưởng, tập trung vào việc tuân thủ quy định pháp luật; tổ chức thực hiện tại cơ sở; hệ thống biển báo, thông tin dành cho khách; bố trí khu vực hút thuốc theo quy định; đào tạo, hướng dẫn nhân viên; không kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và tài trợ thuốc lá trái quy định.

Việc đánh giá không chỉ dựa trên quy định nội bộ mà hướng tới thực tế vận hành. Nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc cơ sở không duy trì những yêu cầu đã cam kết, kết quả có thể được xem xét lại, kể cả hủy kết quả hoặc thu hồi danh hiệu.

Công tác hậu kiểm cũng được tăng cường. Các khách sạn được xếp hạng phải tiếp tục duy trì môi trường không thuốc lá ít nhất một năm. Đầu tháng 8/2026, Ban tổ chức đã kiểm tra 10 khách sạn tại TP. Hồ Chí Minh từng được công nhận năm 2025. Kết quả cho thấy các cơ sở được kiểm tra vẫn duy trì các tiêu chí và môi trường không thuốc lá.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 30/10/2026. Các bước đánh giá được triển khai theo kế hoạch của chương trình. Lễ trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.

Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II kỳ vọng thu hút nhiều khách sạn trên toàn quốc tham gia, tiếp tục tạo ra một cơ sở đánh giá rõ ràng đối với việc thực hiện môi trường không thuốc lá trong các cơ sở lưu trú. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của du khách./.