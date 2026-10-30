Phát động 61 ngày đêm thi đua đưa dự án đường Hồ Chí Minh về đích đúng tiến độ

Công trình thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Vĩnh Tuy (An Giang). (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Ngày 30/10 tại dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận, xã Gò Quao, tỉnh An Giang, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát ký giao ước thi đua “61 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công tại Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận.”

Theo đó, từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/12/2026, đợt thi đua cao điểm “61 ngày đêm” với mục tiêu tổng sản lượng cam kết thi công hoàn thành của cả hai gói thầu đạt khoảng 448 tỷ đồng; trong đó , gói thầu XL1 đạt 234,39 tỷ đồng và gói thầu XL2 đạt 213,86 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Sáu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nhấn mạnh, để đưa toàn bộ dự án về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công, yêu cầu các đơn vị trong liên danh nhà thầu thi công gói thầu XL1 và gói thầu XL2 phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần “vượt nắng, thắng mưa,” “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương,” tổ chức thi công “3 ca 4 kíp.”

Đồng thời, bố trí và huy động bổ sung ngay lập tức đầy đủ máy móc, thiết bị, dây chuyền thi công, nhân lực theo đúng cam kết thi đua; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công đắp nền đường, dỡ tải, thi công móng đường K98, cấp phối đá dăm, láng nhựa, các công trình cống, thi công cọc ximăng đất, cũng như phần kết cấu cầu và đường hai đầu cầu đúng theo các cột mốc thời gian chi tiết đã đăng ký.

Trong quá trình thi công, cần đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường; chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động; không để ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh dự án.

Cùng đó, các đơn vị tư vấn giám sát phải tăng cường lực lượng kỹ sư có năng lực, kinh nghiệm, thường trực 24/24 giờ tại hiện trường để hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Kịp thời thực hiện công tác nghiệm thu cuốn chiếu, giải quyết nhanh chóng các vướng mắc kỹ thuật phát sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà thầu đẩy nhanh sản lượng thi công.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài 51,94km, đi qua địa bàn An Giang 45,27km và Cà Mau 6,67km, với tổng mức đầu tư hơn 4.145 tỷ đồng.

Dự án khởi công tháng 3/2024 và mục tiêu hoàn thành vào tháng 12/2026 để nối thông toàn bộ tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau).

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tạo bứt phá phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh cho các tỉnh An Giang, Cà Mau và toàn vùng.

Trong thời gian qua, dự án triển khai thi công trong điều kiện gặp không ít khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, địa chất phức tạp, công tác giải phóng mặt bằng và nguồn cung ứng vật liệu, sản lượng thi công dự án đến nay đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng./.