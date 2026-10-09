Phát động 60 ngày đưa kỹ năng số đến từng người dân

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số". Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Hội nghị đánh giá kết quả đạt được, chia sẻ các mô hình hiệu quả và xác định nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và động lực phát triển. Chuyển đổi số không chỉ là đầu tư hạ tầng, thiết bị hay đưa thủ tục lên môi trường mạng mà phải được đánh giá bằng hiệu quả xử lý công việc, khả năng khai thác dữ liệu và mức độ hài lòng, thuận tiện của người dân, doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc theo Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 20/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị thành phố”. Trọng tâm là nâng cấp trang thiết bị, đường truyền, chuẩn hóa dữ liệu, bố trí nhân lực và bảo đảm an toàn thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, không để vướng mắc công nghệ làm gián đoạn việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Đối với Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số”, thành phố xác định lực lượng nòng cốt là các Tổ Công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên và các đoàn thể cơ sở. Các lực lượng sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng VNeID, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng. Việc hỗ trợ theo phương châm “cầm tay chỉ việc” ưu tiên người cao tuổi và các nhóm yếu thế, hướng tới giúp người dân chủ động sử dụng dịch vụ số an toàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo theo tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm). Đồng thời, các địa phương cần triển khai thực chất Chiến dịch "60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số", chủ động phân nhóm đối tượng để có phương pháp hướng dẫn phù hợp và lấy khả năng tự thao tác dịch vụ số an toàn của người dân làm thước đo kết quả. Nhằm củng cố "cánh tay nối dài" tại cơ sở, Cần Thơ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của 1.227 Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các xã, phường.

Sở Tài chính và các đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh phân bổ kinh phí hỗ trợ kịp thời cho 1.227 Tổ công nghệ số cộng đồng theo Nghị quyết 20/2026/NQ-HĐND. Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tham mưu, phối hợp cùng các sở, ngành và Công an thành phố hướng dẫn các địa phương thí điểm. “Tất cả các phần việc cần được chuyển hóa ngay thành hành động cụ thể theo phương châm "Nói ngắn gọn, làm cụ thể, đánh giá bằng kết quả" nhằm bảo đảm hệ thống chính quyền vận hành thông suốt và phục vụ nhân dân tốt nhất”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh.

Người dân phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng VNEID với sự hướng dẫn của cán bộ Công an phường. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Tại hội nghị, Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số” trên địa bàn thành phố Cần Thơ chính thức được triển khai với 7 mục tiêu cụ thể. Theo đó, 100% Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ đồng loạt ra quân từ ngày 10 đến ngày 20/10/2026. Về công tác bồi dưỡng kỹ năng số, 100% công chức cấp xã, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cùng ít nhất 85% người dân trưởng thành có VNeID mức 2 sẽ tham gia học tập trên nền tảng Bình dân học vụ số.

Chiến dịch cũng hướng tới việc đưa trên 80% người dân trưởng thành sử dụng ít nhất 1 dịch vụ số thiết yếu. Ở cấp cơ sở, mỗi xã, phường có trách nhiệm xây dựng tối thiểu 1 mô hình thanh toán không dùng tiền mặt (tuyến đường không dùng tiền mặt hoặc chợ 4.0), triển khai ít nhất 1 cách làm sáng tạo về phổ cập kỹ năng số; đồng thời 100% trang thông tin điện tử cấp xã sẽ thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi về chiến dịch.