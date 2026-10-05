Phát động 2 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và lao động, việc làm, an sinh xã hội

Hai cuộc thi diễn ra từ 14 giờ ngày 5/10 và kết thúc lúc 18 giờ ngày 26/10/2026. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng.

Hai cuộc thi được tổ chức nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đưa pháp luật đến gần hơn với người dân

Theo Ban tổ chức, thời gian dự thi bắt đầu từ 14 giờ ngày 5/10 và kết thúc lúc 18 giờ ngày 26/10/2026. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan ký cam kết hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã hội”. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong đó, cuộc thi “Tìm hiểu quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân” tập trung vào các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể.

Hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi thu thập, sử dụng dữ liệu trong bối cảnh các dịch vụ trực tuyến ngày càng phổ biến.

Cuộc thi thứ hai về “Tìm hiểu pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã hội” nhằm giúp người dân, đặc biệt là người lao động tiếp cận các chính sách, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan ký cam kết hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân”. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đại diện Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thể lệ và cách thức tham gia; vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên và người lao động tích cực hưởng ứng.