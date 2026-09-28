Phạt doanh nghiệp 'nới' hạn sử dụng thức ăn thủy sản

Trước đó, tháng 8 vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất kho hàng của một công ty tại phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. Tại kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thức ăn thủy sản, chế phẩm vi sinh, xử lý môi trường nước chưa có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại kho chứa hàng hóa.

Đoàn kiểm tra phát hiện công nhân sang chiết 1.350 xô (loại 10kg/xô) thức ăn hỗn hợp cho tôm có ngày sản xuất gốc 22/1/2026, hạn sử dụng 6 tháng, sang 1.350 thùng carton mới, và sửa ngày sản xuất thành 1/3/2026, kéo dài thời hạn sử dụng thành 9 tháng. Tổng khối lượng hàng hoá khoảng 13,5 tấn. Tổng trị giá tang vật hơn 600 triệu đồng.

Đoàn cũng phát hiện hơn 95 tấn chế phẩm vi sinh, cải thiện môi trường nước và sức khỏe thủy sản, thức ăn hỗn hợp cho tôm vi phạm về chứng từ, nhãn hàng hóa. Khoảng 4 tấn hàng hoá nhãn mác chữ Trung Quốc nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Căn cứ hành vi vi phạm, Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định xử phạt doanh nghiệp trên số tiền 125 triệu đồng, buộc tiêu hủy 13,5 tấn thức ăn thủy sản gian lận hạn sử dụng.