Phạt doanh nghiệp 950 triệu đồng vì bán đất nền khi chưa đủ điều kiện

Theo quyết định, doanh nghiệp này đã thực hiện hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở khi chưa đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu theo quy định.

Địa điểm dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông sông Lệ Kỳ-Ảnh minh họa (Nguồn: Google map)

Cụ thể, trong tháng 4/2023, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng CC1-Quảng Bình đã ký kết 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông sông Lệ Kỳ, phường Phú Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ) nay là phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Tại thời điểm ký kết các hợp đồng, các thửa đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh số tiền phạt 950 triệu đồng, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng CC1-Quảng Bình hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu không đúng quy định cho khách hàng, kèm theo khoản lợi tức phát sinh từ số tiền đó.

Doanh nghiệp có thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Nếu quá thời hạn không tự nguyện chấp hành, công ty sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm 0,05% mỗi ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.