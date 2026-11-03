Phát điện 3 (PGV): Doanh thu 9 tháng vượt 37.200 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 12.133 tỷ đồng

Sản lượng điện và doanh thu duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ

Khép lại 9 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Phát điện 3 (mã chứng khoán PGV) ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tích cực với tổng sản lượng điện đạt 22,105 tỷ kWh, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cao hơn hẳn so với con số tăng 9,3% của tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 72,09% kế hoạch 30,662 tỷ kWh của cả năm. Riêng trong tháng 9, sản lượng điện đạt 2,49 tỷ kWh, ghi nhận mức tăng 32,5% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất vào tổng sản lượng đến từ Công ty mẹ với 19,905 tỷ kWh, phần còn lại đến từ các công ty liên kết với 2,097 tỷ kWh.

Xét theo từng đơn vị, Nhiệt điện Phú Mỹ tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đóng góp 7,142 tỷ kWh, hoàn thành 71,31% kế hoạch năm. Tiếp đó là Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân với 6,012 tỷ kWh, trong đó riêng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đóng góp 5,964 tỷ kWh. Nhiệt điện Mông Dương cũng ghi nhận sản lượng đạt 5,309 tỷ kWh. Đối với mảng thủy điện, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp hoàn thành 52,03% kế hoạch với 1,442 tỷ kWh. Đi cùng với sự gia tăng về sản lượng, doanh thu thuần quý III của Phát điện 3 đạt 11.963 tỷ đồng, tăng 43,3%. Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu doanh thu thuần vươn lên mức 37.289 tỷ đồng, tăng 20,7%.

Bước vào quý IV năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì độ sẵn sàng của các tổ máy và đảm bảo đủ nguồn nhiên liệu cho sản xuất. Riêng tháng 10, chỉ tiêu sản xuất được giao là 2,552 tỷ kWh. Đơn vị đang tập trung nguồn lực thực hiện công tác đại tu tổ máy S1 công suất 622 MW tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11, đồng thời chuẩn bị phương án cung ứng than và khí cho năm 2027 cũng như bảo đảm nguồn nước phục vụ phát điện.

Hoàn tất chi trả cổ tức và gia tăng quy mô vốn điều lệ

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan, Phát điện 3 đã thực hiện xong hai phương án phân phối lợi nhuận và tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi giữa năm. Vào ngày 20/08/2026, doanh nghiệp đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng. Tổng nguồn tiền phân bổ cho đợt chi trả này lên tới hơn 1.123 tỷ đồng, được trích lập từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Việc hoàn thành sớm nghĩa vụ với cổ đông chỉ sau hơn hai tháng kể từ ngày họp đại hội là một trong những nội dung được doanh nghiệp triển khai nhanh chóng trong kế hoạch tài chính năm nay.

Cùng với khoản tiền mặt, công ty cũng đã hoàn tất đợt phát hành gần 89,88 triệu cổ phiếu mới để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền được áp dụng là 100 chia 8, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Nguồn vốn tài trợ cho đợt phát hành lấy từ Quỹ đầu tư phát triển ghi nhận tại thời điểm ngày 31/12/2025 căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Đợt phát hành thành công đã giúp quy mô vốn điều lệ của Phát điện 3 tăng thêm gần 899 tỷ đồng, nâng tổng vốn từ mức 11.234,68 tỷ đồng lên 12.133,45 tỷ đồng. Tương ứng với đó, tổng lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường được nâng lên mức hơn 1,213 tỷ đơn vị. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm đã được Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM chấp thuận niêm yết bổ sung và chính thức đưa vào giao dịch kể từ ngày 30/09/2026.