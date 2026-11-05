Phạt đến 60 triệu đồng nếu thu thập dữ liệu trái phép

Trong đó, hành vi thu thập dữ liệu trái phép có thể bị phạt từ 40 - 60 triệu đồng; sử dụng dữ liệu không đúng mục đích hoặc cung cấp, chia sẻ dữ liệu trái quy định có thể bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng; không bảo đảm an toàn dữ liệu có thể bị phạt từ 10 - 30 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.