Phạt đến 60 triệu đồng nếu thu thập dữ liệu trái phép
Theo Nghị định số 363/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 11-11-2026, các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực dữ liệu có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt đáng chú ý.
Trong đó, hành vi thu thập dữ liệu trái phép có thể bị phạt từ 40 - 60 triệu đồng; sử dụng dữ liệu không đúng mục đích hoặc cung cấp, chia sẻ dữ liệu trái quy định có thể bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng; không bảo đảm an toàn dữ liệu có thể bị phạt từ 10 - 30 triệu đồng.
Ngoài hình thức phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/phat-den-60-trieu-dong-neu-thu-thap-du-lieu-trai-phep-a246903.html