Chính phủ quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ. Ảnh minh họa

Chính phủ vừa Nghị định số 415/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Trong đó, đáng chú ý là các quy định về xử phạt vi phạm quy định trong cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.

Cụ thể, nghị định quy định phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: thực hiện thử nghiệm vượt thời hạn được cấp phép mà không được gia hạn theo quy định; không cung cấp đầy đủ thông tin về rủi ro cho người tham gia thử nghiệm trước khi tham gia theo quy định; không công khai hoặc công khai không đầy đủ thông tin về rủi ro của thử nghiệm theo quy định; thu thập, sử dụng dữ liệu trong quá trình thử nghiệm không đúng mục đích đã được phê duyệt.

Cùng với đó, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi như thực hiện thử nghiệm vượt phạm vi nội dung, quy mô hoặc đối tượng đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không tuân thủ điều kiện, yêu cầu an toàn đã được phê duyệt trong quá trình thử nghiệm; thay đổi điều kiện thử nghiệm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; không thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn cho người tham gia thử nghiệm theo quy định..

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi như che giấu hoặc cung cấp thông tin sai sự thật về rủi ro trong quá trình thử nghiệm; không thực hiện việc tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; tiếp tục thử nghiệm khi đã phát sinh rủi ro vượt ngưỡng cho phép theo quy định.

Đặc biệt, phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng đối với hành vi gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, nghị định quy định các hình thức xử phạt bổ sung; biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5-1-2027.