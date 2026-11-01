Phát Đạt hụt thu 98% mảng bất động sản quý III

Bảng cân đối tài sản của Phát Đạt tăng mạnh do ghi nhận khoản đầu tư 35% vốn tại 'siêu' dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem (TP.HCM). Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 24 tỷ đồng, giảm hơn 95% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm mạnh 98%, từ 404 tỷ đồng xuống còn hơn 8 tỷ đồng.

Diễn biến này kéo lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ xuống còn chưa đầy 3 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều chi phí, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 47 tỷ đồng lên 241 tỷ đồng. Theo Phát Đạt, mức tăng chủ yếu đến từ việc trích lập dự phòng. Trong đó, doanh nghiệp chủ động ghi nhận 174 tỷ đồng chi phí dự phòng theo nguyên tắc thận trọng. Nếu loại trừ khoản này, chi phí quản lý thực tế ở mức 67 tỷ đồng, tăng 44% do mở rộng hoạt động.

Chi phí lãi vay trong quý III vào khoảng đạt 180 tỷ đồng. Theo giải trình của doanh nghiệp, khoản chi phí này tăng do dư nợ vay gia tăng trong kỳ, chủ yếu phục vụ thương vụ nhận chuyển nhượng 35% vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (chủ đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem, TP.HCM), hoàn tất ngày 11/8, nhằm mở rộng quỹ đất và danh mục dự án chiến lược.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận mức tăng đột biến, đạt gần 710 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt chưa đầy 2 tỷ. Phát Đạt cho biết kết quả này chủ yếu đến từ hoạt động cấu trúc danh mục đầu tư, gồm lãi chuyển nhượng 49,95% cổ phần tại CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Hòa Phú, ghi nhận 663 tỷ đồng, cùng gần 47 tỷ đồng lãi từ thanh lý khoản đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế quý III của Phát Đạt chỉ đạt chưa đến 14 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của chủ đầu tư này đạt 182 tỷ đồng, giảm 81%.

Giải thích về kết quả này, Phát Đạt cho biết đặc thù của ngành bất động sản khiến quá trình triển khai sản phẩm trải qua nhiều giai đoạn, từ hoàn thiện pháp lý, xây dựng, bàn giao đến thời điểm hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng.

Lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng của Phát Đạt đạt 232 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của Phát Đạt đạt 38.225 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm. Đáng chú ý, khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 12.700 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 710 tỷ tại thời điểm đầu năm.

Theo Phát Đạt, mức tăng này chủ yếu đến từ việc mở rộng danh mục đầu tư dài hạn, với hai khoản đầu tư đáng chú ý là 35% vốn tại Lotte Properties HCMC và 50% vốn tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN. Các khoản đầu tư này góp phần mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp tại những khu vực đô thị trọng điểm của TP.HCM.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Phát Đạt đạt hơn 12.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả tăng mạnh lên hơn 25.600 tỷ đồng, chủ yếu do nợ dài hạn gia tăng.

Phát Đạt cho biết doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuyển dịch mạnh về cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư. Trong thời gian tới, công ty tập trung bám sát tiến độ kinh doanh, kiểm soát chi phí, quản trị dòng tiền và từng bước đưa các khoản đầu tư chiến lược vào giai đoạn tạo giá trị.