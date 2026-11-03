Phát Đạt giảm 84% lãi trong quý III, nợ vay tăng 134%

Lãi chuyển nhượng vốn hơn 660 tỷ đồng, lợi nhuận quý III vẫn giảm 84%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) ghi nhận doanh thu thuần gần 24 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm 92%, xuống 21 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn khoảng 3 tỷ đồng, giảm 99%.

Trái ngược với sự suy giảm của hoạt động kinh doanh chính, doanh thu tài chính tăng đột biến lên gần 710 tỷ đồng, gấp hơn 403 lần cùng kỳ. Theo thuyết minh, nguồn thu này chủ yếu đến từ khoản lãi 663 tỷ đồng do chuyển nhượng cổ phần công ty con và 47 tỷ đồng lãi thanh lý khoản đầu tư. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, nguồn thu này chủ yếu đến từ khoản lãi 663 tỷ đồng do chuyển nhượng cổ phần công ty con và 47 tỷ đồng lãi thanh lý khoản đầu tư.

Cụ thể, trong quý III, Phát Đạt hoàn tất chuyển nhượng 50% cổ phần tại CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Hòa Phú với tổng giá trị 1.881 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp tại Cao Ốc Hòa Phú giảm xuống 50%, đồng thời đơn vị này chuyển từ công ty con thành công ty liên kết.

Ở chiều chi phí, chi phí tài chính tăng 143%, lên 180 tỷ đồng, chủ yếu là lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 416%, lên 241 tỷ đồng, trong đó phát sinh khoản trích lập dự phòng khoảng 174 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận 271 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phát sinh khoản chi phí khác gần 113 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí tài trợ, khiến lợi nhuận trước thuế chỉ còn 158 tỷ đồng, tăng 35%.

Cùng với đó, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 324%, lên 141 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III chỉ còn gần 14 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần 182 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu tài chính tăng 811%, lên 2.091 tỷ đồng, đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 663 tỷ đồng, tăng 135%. Lợi nhuận sau thuế đạt 232 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Dư nợ vay tăng 134%, tài sản dài hạn gấp gần 6 lần đầu năm

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Phát Đạt ghi nhận 38.225 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm. Đáng chú ý, cơ cấu tài sản có sự dịch chuyển mạnh khi tài sản ngắn hạn giảm 16%, còn 20.215 tỷ đồng, trong khi tài sản dài hạn tăng 482%, lên 18.011 tỷ đồng.

Biến động lớn nhất đến từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tăng gần 18 lần lên 13.341 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản đầu tư đáng chú ý gồm 10.393 tỷ đồng tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, 1.350 tỷ đồng tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN và 684 tỷ đồng tại Cao Ốc Hòa Phú.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu dài hạn tăng gần 68 lần, lên 2.798 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý có khoản phải thu 1.700 tỷ đồng từ ông Nguyễn Thành Hiển và 694 tỷ đồng từ CTCP Đầu tư Serenity.

Ở nhóm tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho giảm 22% so với đầu năm, còn 12.964 tỷ đồng, tương đương 34% tổng tài sản.

Hàng tồn kho tập trung chủ yếu tại dự án The EverRich 2 với 6.677 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng giá trị tồn kho. Các dự án có giá trị lớn khác gồm Tropicana Bến Thành - Long Hải với 1.995 tỷ đồng và Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh với 1.395 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 13%, còn 5.541 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 89%, lên 712 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Phát Đạt tăng 72% so với đầu năm, lên 25.606 tỷ đồng, chiếm 67% tổng nguồn vốn.

Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 26%, lên 12.906 tỷ đồng, còn nợ dài hạn tăng 177%, lên 12.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng hơn 24 lần, lên 5.812 tỷ đồng. Theo thuyết minh, phần lớn số dư này đến từ hợp đồng hợp tác đầu tư dự án The EverRich 2, với giá trị 5.226 tỷ đồng.

Cùng với sự gia tăng nợ phải trả, tổng dư nợ vay tài chính của Phát Đạt tăng 134% so với đầu năm, lên 13.638 tỷ đồng.

Trong đó, vay ngắn hạn tăng 60%, lên 1.978 tỷ đồng, còn vay dài hạn tăng 154%, lên 11.660 tỷ đồng. Các khoản vay dài hạn chủ yếu liên quan đến hoạt động tài trợ dự án bất động sản và nhận chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu chỉ tăng 2%, lên 12.620 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận 1.948 tỷ đồng.

Việc nợ phải trả tăng nhanh hơn vốn chủ sở hữu khiến tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Phát Đạt tăng từ 120% đầu năm lên 203% vào cuối tháng 9. Riêng dư nợ vay tài chính tương đương 108% vốn chủ sở hữu, so với mức 47% hồi đầu năm.