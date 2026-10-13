Phát Đạt bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới, cổ phiếu PDR rơi xuống đáy 5 năm

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trọng Hòa giữ chức Phó Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ ngày 12/10/2026. Quyết định được thực hiện theo thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Trên cương vị mới, ông Hòa có trách nhiệm thực hiện các công việc theo bảng phân quyền và ủy quyền của Tổng Giám đốc. Thu nhập cùng các quyền lợi liên quan được áp dụng theo quy định hiện hành của Phát Đạt.

Diễn biến cổ phiếu PDR trong thời gian qua.

Việc bổ nhiệm diễn ra sau khi doanh nghiệp có sự thay đổi nhân sự trong ban điều hành hồi tháng 7/2026. Trước đó, Phát Đạt đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Hữu vì lý do cá nhân, với thời điểm chính thức rời vị trí là ngày 25/07/2026. Doanh nghiệp đồng thời yêu cầu ông Hữu hoàn tất việc bàn giao công việc, hồ sơ và các tài liệu liên quan theo quy định.

Ông Nguyễn Hữu gia nhập Phát Đạt từ tháng 5/2021, từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quản lý xây dựng và Trợ lý Tổng Giám đốc phụ trách khối mua sắm. Đến tháng 1/2025, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc. Như vậy, ông rời cương vị này sau khoảng một năm rưỡi đảm nhiệm.

Bên cạnh việc kiện toàn nhân sự, Phát Đạt đang chuẩn bị triển khai các kế hoạch phát triển dự án trong những tháng cuối năm 2026. Theo bản tin nhà đầu tư tháng 10/2026, doanh nghiệp dự kiến khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm vào ngày 23/10/2026.

Ngoài ra, Phát Đạt chuẩn bị động thổ tổ hợp Sales Gallery có diện tích 2.800 m² nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh và giới thiệu các dự án trọng điểm. Danh mục dự án doanh nghiệp đầu tư và tham gia phát triển gồm Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm, Monrei Sài Gòn, Lusso D’Arte, Q’Terra, The Quậy Complex và Quy Nhơn Iconic.

Những kế hoạch trên diễn ra trong giai đoạn Phát Đạt chuẩn bị triển khai các bước tiếp theo đối với danh mục dự án của mình. Tiến độ thực hiện các kế hoạch này sẽ là một trong những yếu tố được thị trường theo dõi trong thời gian tới.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PDR tiếp tục chịu áp lực trong phiên ngày 13/10/2026. Kết phiên, mã này giao dịch ở mức 11.100 đồng/cổ phiếu, giảm 1,33% so với giá tham chiếu, với khối lượng khớp lệnh gần 2 triệu đơn vị.

Đây là vùng thị giá thấp nhất của PDR kể từ năm 2021. Với mức giá trên, vốn hóa thị trường của Phát Đạt vào khoảng 11.075 tỷ đồng.

Trong bối cảnh cổ phiếu lùi về vùng giá thấp nhất nhiều năm, các thông tin về nhân sự điều hành và kế hoạch triển khai dự án tiếp tục thu hút sự chú ý. Diễn biến giá và thanh khoản trong các phiên tiếp theo sẽ cho thấy thêm phản ứng của thị trường đối với cổ phiếu PDR.