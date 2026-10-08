Phạt công ty để máy thi công không gắn cảnh báo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 phát hiện Công ty Cổ phần 471 thi công tại Km223+500 nhưng không lắp thiết bị cảnh báo trên phương tiện, máy móc thi công.

Ngày 7/10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 mời đại diện công ty đến làm việc tại trạm thu phí Km237 và vị đại diện này thừa nhận hành vi vi phạm của đơn vị.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần 471 để xử lý.

Lực lượng chức năng làm việc với đại diện Công ty Cổ phần 471. (Ảnh: Cục CSGT)

Theo Điều 8 Nghị định 336/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ, hành vi thi công trên đường bộ đang khai thác nhưng không lắp thiết bị cảnh báo trên phương tiện, máy móc thi công bị phạt tiền từ 2-6 triệu đồng đối với tổ chức.

Trên cao tốc, các phương tiện lưu thông với tốc độ cao nên máy móc phục vụ thi công không có thiết bị cảnh báo có thể khiến tài xế khó nhận diện khu vực nguy hiểm, nhất là khi trời tối hoặc tầm nhìn hạn chế.

Cục CSGT yêu cầu các nhà thầu kiểm tra đầy đủ thiết bị cảnh báo trên phương tiện, máy móc trước khi đưa vào thi công, đồng thời thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông và các biện pháp bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người lái xe khi đi qua khu vực thi công cần chú ý quan sát, giảm tốc độ theo biển báo, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Cục CSGT nhấn mạnh các đơn vị thi công phải bảo đảm an toàn trong suốt quá trình triển khai công việc trên tuyến đường đang khai thác.