Phạt chứng khoán EVS hàng trăm triệu đồng do vi phạm

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 544/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS.

Theo đó, Chứng khoán EVS bị UBCKNN phạt 200 triệu đồng theo quy định tại khoản 4, Điều 43, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17, Điều 1, Nghị định số 306/2025/NĐ-CP do báo cáo có nội dung sai lệch.

Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS bị phạt hàng trăm triệu đồng vì vi phạm chứng khoán (ảnh minh họa: Evse).

Cụ thể, Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026.

Thông báo của UBCKNN cho biết, tỷ lệ an toàn tài chính theo báo cáo ban đầu của Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026 lần lượt là 195,31% và 196,26%, tỷ lệ an toàn tài chính sau khi Công ty tính toán lại tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026 lần lượt là 177,5% và 178,87%.

Ngoài bị xử phạt hành chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS còn bị khắc phục hậu quả là cải chính thông tin đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định tại khoản 5, Điều 43, Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17, Điều 1, Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định pháp luật.