Ngày 29/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh vừa xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp liên quan đến việc người chưa đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy tại khu vực đường Hùng Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Phạt chủ xe giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 39 phút ngày 27/10, đơn vị tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về xe gắn máy biển số 49AA-681.xx do người chưa đủ 16 tuổi điều khiển.

Qua xác minh, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.Q.V, người điều khiển xe, về hành vi điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, với hình thức xử phạt cảnh cáo.

Đối với D.V.Q, chủ phương tiện, cơ quan chức năng lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, theo khoản 10 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt 9 triệu đồng.

Vụ việc là lời cảnh báo về trách nhiệm của phụ huynh, chủ phương tiện trong quản lý, sử dụng phương tiện giao thông, đặc biệt đối với con em chưa đủ tuổi điều khiển xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các gia đình tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đồng thời tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm quy định pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.