Phạt chủ tài khoản TikTok 'Kiến Trúc Sư' vì đăng sai sự thật về cho vay ký quỹ

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng (Bộ Công an), thời gian qua, một số người có sức ảnh hưởng (KOL) trên mạng xã hội đăng tải video, bài viết chứa thông tin chưa được kiểm chứng, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường chứng khoán.

Qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử lý trường hợp chủ tài khoản TikTok “Kiến Trúc Sư” (@thearchitectvn) đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động cho vay ký quỹ (margin) của các công ty chứng khoán.

Cụ thể, ngày 25/7, tài khoản TikTok này đăng tải các video tự biên tập, đưa ra những nhận định mang tính quy chụp về hoạt động cho vay margin của các công ty chứng khoán. Những thông tin này bị xác định là sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và môi trường tài chính.

Hành vi đưa ra nhận định sai lệch, cung cấp hoặc lan truyền thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ảnh: HH

Ngày 21/9, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản “Kiến Trúc Sư” về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước vụ việc trên, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân tham gia thị trường chứng khoán cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng; không tin theo hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh, hành vi đưa ra nhận định sai lệch, cung cấp hoặc lan truyền thông tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.