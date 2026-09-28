Phạt chủ đầu tư 900 triệu đồng vì bán 'chui' 682 căn hộ

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương 900 triệu đồng do vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Công ty Lý Khương có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TPHCM.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương đã đưa nhà ở, công trình xây dựng và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình hình thành trong tương lai vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã đưa 682 căn hộ thuộc các lô D3 và D4 của dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Dream Home Riverside, phường Bình Đông vào kinh doanh.

Trong đó, lô D3 có 367 căn và lô D4 có 315 căn. Các căn hộ này nằm ngoài danh sách được Sở Xây dựng TPHCM xác định đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Hành vi trên bị xử phạt theo khoản 4 Điều 68 Nghị định 339/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ.

Dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Dream Home Riverside, phường Bình Đông.

Ngoài phạt tiền, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp, gồm khoản tiền lãi phát sinh từ số tiền đã thu và số tiền đã sử dụng không đúng quy định (nếu có).

Doanh nghiệp này cũng phải nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Quá thời hạn mà chưa chấp hành, công ty sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm 0,05%/ngày trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã cung cấp thông tin liên quan đến dự án chung cư Dream Home Riverside. Lô D3 gồm 2 block A và B, nối với nhau bằng 2 tầng hầm chung, cao 25 tầng, gồm khối đế 8 tầng và khối tháp 17 tầng. Lô D4 cao 25 tầng, gồm khối đế 8 tầng và khối tháp 17 tầng, có 2 tầng hầm và khối nhà phụ trợ 1 tầng.

Về hiện trạng, block A đã thi công xong phần thô, phần cầu nối giữa 2 khối đã thi công đến sàn tầng 8. Block B cũng đã hoàn thành phần thô, phần cầu nối giữa 2 khối đã thi công đến sàn tầng 5. Trong khi đó, lô D4 mới thi công một phần sàn tầng 2 và sàn tầng 3.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, dự án được thi công phù hợp với giấy phép xây dựng nhưng hiện đã ngừng thi công. Chủ đầu tư dự án đã ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng trong thời gian dài. Việc ký kết hợp đồng căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên theo quy định của pháp luật dân sự.

Trường hợp phát sinh các nội dung vướng mắc, tranh chấp trong hợp đồng, các bên phải thỏa thuận giải quyết. Nếu các bên không thương lượng, giải quyết được thì các nội dung trong hợp đồng mua bán thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Tòa án theo quy định.