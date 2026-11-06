Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Đến thời điểm hiện tại, 18/21 trạm dừng nghỉ thuộc các dự án đầu tư mới trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu và đưa vào khai thác. Các trạm còn lại đang được đôn đốc thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.