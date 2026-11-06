Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên
Sáng nay, 6/11, Quốc hội long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Chương trình.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tai-le-ky-niem-80-nam-ngay-quoc-hoi-viet-nam-thong-qua-ban-hien-phap-dau-tien-10442134.html