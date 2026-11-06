Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Camera an ninh ghi lại cảnh một người đi xe máy từ vỉa hè, quay đầu để sang làn đối diện nhưng không sang dứt khoát. Khi thấy ô tô đi ngược chiều tới, xe máy khựng lại giữa đường trong khi ô tô không kịp phanh dẫn tới va chạm trực diện. Cú tông khiến tài xế xe máy ngã ra đường, chưa rõ tình trạng sức khỏe trong khi ô tô bị hư hỏng phần đầu.