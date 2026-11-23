Giáo sư Lưu Anh, Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân (Trung Quốc). (Ảnh: HỮU HƯNG)

Bà Lưu Anh, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng, chuyến tham dự Tuần lễ cấp cao APEC và làm việc song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Trung Quốc không chỉ thể hiện sự tự tin của Việt Nam vào con đường phát triển của chính mình, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm của Việt Nam trong việc tham gia quản trị khu vực, thúc đẩy sự thịnh vượng chung.

Theo TTXVN, nhận định về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 và bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027, bà Lưu Anh cho rằng, những phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang tầm nhìn xa trông rộng, đặt sự phát triển của Việt Nam trong bối cảnh phát triển chung của châu Á-Thái Bình Dương. Đây là minh chứng cho tầm ảnh hưởng quốc tế ngày càng lớn cùng năng lực định hình chương trình nghị sự của các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là các quốc gia theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo chuyên gia Lưu Anh, trước hết, những phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phù hợp với chủ đề năm APEC do Trung Quốc đăng cai: “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”. Đặc biệt, đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về các lĩnh vực ưu tiên, như thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, kiến tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm xây dựng lòng tin, đã giải quyết những vấn đề cốt lõi về cách thức để khu vực châu Á-Thái Bình Dương duy trì mở cửa, đạt được phát triển và giữ vững sự ổn định.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP) cùng chương trình nghị sự về kết nối trong giai đoạn mới, đã phản ánh sự đồng thuận quan trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam về định hướng hợp tác khu vực. Thứ hai, điều đó mở ra không gian mới cho hợp tác Trung Quốc-Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lưu thông thông suốt tri thức, nhân tài và nguồn vốn, cũng như sự kết nối hiệu quả trong các chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng. Điều này cho thấy hai bên cần tiếp tục chuyển đổi những thế mạnh công nghiệp mang tính bổ trợ lẫn nhau thành các kết quả cụ thể trong các lĩnh vực như kết nối, kinh tế số và đổi mới sáng tạo; qua đó giúp hợp tác song phương đóng góp hiệu quả hơn vào sự ổn định và nâng cấp các chuỗi công nghiệp trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thứ ba, bài phát biểu vừa có tầm nhìn hướng tới tương lai, vừa thể hiện tinh thần vì dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xác định việc nâng cao năng suất là động lực then chốt cho tăng trưởng thông qua đề xuất phát triển nền kinh tế số, nền kinh tế bạc và nền kinh tế chăm sóc, đồng thời ủng hộ giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại công bằng, bình đẳng, hướng tới lợi ích chung cho mọi người dân và các thế hệ tương lai.

Thứ tư, điều này phản ánh tinh thần trách nhiệm trong việc kế thừa quá khứ để mở đường cho tương lai. Việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC vào năm 2027 mang đến cơ hội quan trọng để duy trì những thành quả hợp tác đã đạt được trong năm Trung Quốc làm chủ nhà. Từ Thâm Quyến đến Phú Quốc, Trung Quốc và Việt Nam có thể tăng cường sự gắn kết giữa các chương trình nghị sự của mình, chuyển tầm nhìn về sự thịnh vượng chung thành những hành động cụ thể, mang lại lợi ích cho cả cộng đồng doanh nghiệp lẫn người dân.

Nghiên cứu viên Lưu Anh nhấn mạnh, giá trị lâu dài từ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nằm ở việc củng cố hơn nữa sự tương đồng về triết lý phát triển giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời định hướng cho cả hai bên làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kết nối, công nghiệp và đổi mới sáng tạo. Chuyến thăm phản ánh bước chuyển mình của Việt Nam, từ một quốc gia tham gia tích cực vào hợp tác khu vực trở thành một bên đóng góp cho các sáng kiến quan trọng trong khu vực.