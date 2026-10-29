Phát biểu của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tại Tổng kết, trao giải Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 17 và phát động Cuộc thi lần thứ 18

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương,

Lãnh đạo các cơ quan Trung ương,

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 và phát động Cuộc thi lần thứ 18. Ảnh: TRỌNG HẢI

Hôm nay, tôi rất phấn khởi tới dự tổng kết Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 và phát động Cuộc thi lần thứ 18, do Báo QĐND chủ trì tổ chức. Đây là Cuộc thi đã được tổ chức nhiều năm liên tục, đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, chất lượng ngày càng cao, trở thành một trong những diễn đàn tôn vinh giá trị nhân văn trên cả nước, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chúc các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã xác định: Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng tinh thần, động lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, việc tôn vinh người tốt, việc tốt, cổ vũ những tấm gương lao động, cống hiến thầm lặng chính là hình thức giáo dục sinh động, hiệu quả nhất, khơi dậy khát vọng sống đẹp, góp phần củng cố niềm tin, huy động sức mạnh nội sinh, tinh thần tự nguyện, bồi đắp thành nội lực to lớn. Cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý” ra đời và phát triển chính vì lý tưởng cao đẹp đó, đây là sự kiện văn hóa, có tính tư tưởng và có ý nghĩa sâu sắc và càng có ý nghĩa hơn khi chương trình được tổ chức hướng tới Ngày Đại đoàn kết toàn dân 18-11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 càng làm tăng thêm ý nghĩa và giá trị của Cuộc thi.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng ta luôn coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn học tập và thực hành theo Bác với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đây là nội dung quan trọng được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Chỉ thị số 07 ngày 13-7-2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Trong đó, yêu cầu cần phải: “Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội”.

Cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý” chính là cụ thể hóa bằng việc làm cụ thể, Cuộc thi không chỉ tôn vinh những con người đặc biệt mà còn khẳng định một chân lý: Vẻ đẹp thực sự không chỉ ở những công trình vĩ đại, mà còn ở những việc làm bình dị, hằng ngày, thầm lặng nhưng trọn vẹn tình yêu quê hương, yêu đồng bào rất đáng trân trọng. Điều đáng quý là chương trình không chỉ phản ánh cái tốt, mà còn góp phần làm cho cái tốt được nhìn thấy rõ hơn, được trân trọng hơn, được bảo vệ hơn và được nhân lên mạnh mẽ.

Qua 17 lần tổ chức, Cuộc thi viết đã kiên trì, bền bỉ tìm kiếm, phát hiện những con người tận tụy với công việc, hết lòng vì cộng đồng; đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành hành động tự giác trong cuộc sống hằng ngày, của mỗi người, mỗi tổ chức và trong cộng đồng.

Điểm nổi bật của Cuộc thi năm nay là sự tham gia rộng rãi của nhiều cây bút chuyên nghiệp và không chuyên từ nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau: Trong đó có cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, nhà báo, nhà khoa học, doanh nhân, thầy thuốc, nông dân, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên... Những tác phẩm của cuộc thi năm nay đã bám sát cuộc sống, đề cập những vấn đề thời sự theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và được xã hội quan tâm, các điển hình quảng bá văn hóa với hình thức mới, những tấm gương miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt, danh tính liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng Quân đội tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc... Đặc biệt, năm nay có 1 nhân vật trong tác phẩm đoạt giải được vinh danh là người nước ngoài công tác tại Việt Nam (thầy giáo người Nhật Bản). Tất cả đã khắc họa sinh động những con người bình dị mà cao quý, cống hiến thầm lặng nhưng to lớn cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tôi chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả, các nhân vật được vinh danh; đồng thời, ghi nhận và biểu dương Báo QĐND cùng các cơ quan, đơn vị phối hợp, đồng hành tổ chức thành công Cuộc thi trong suốt 17 năm qua.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới biến động phức tạp tác động sâu sắc tới đời sống văn hóa, đạo đức của xã hội xuất hiện một số biểu hiện suy nghĩ lệch lạc, chạy theo vật chất, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng. Cuộc thi của chúng ta sẽ càng phát huy ý nghĩa, thắp sáng niềm tin, khẳng định cái đúng, cái tốt, cái đẹp, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, củng cố niềm tin trong xã hội.

Để Cuộc thi lần thứ 18 tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, tôi yêu cầu Báo QĐND cùng các cơ quan, đơn vị phát huy những kết quả của Cuộc thi năm nay và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Trước hết, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị; trong đó, Báo QĐND tiếp tục giữ vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí trong toàn quốc tổ chức tốt Cuộc thi; coi đây là kênh quan trọng để lan tỏa giá trị văn hóa, đạo đức trong toàn xã hội. Lấy chất lượng tác phẩm và sức lan tỏa của điển hình làm thước đo hiệu quả.

Hai là, tiếp tục mở rộng quy mô, thu hút mạnh mẽ lực lượng tham gia Cuộc thi trong và ngoài Quân đội, khuyến khích mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam tham dự. Phát hiện nhân tố mới từ cơ sở, những nhiệm vụ phức tạp, hiểm nguy, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những nơi còn nhiều khó khăn. Khuyến khích các cây bút chuyên nghiệp, không chuyên và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tham gia; đổi mới hình thức thể hiện, phát huy các phương thức truyền thông để đưa những câu chuyện đẹp đến với nhiều bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ.

Ba là, cần tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và sự nghiệp phát triển đất nước, khai thác đề tài, học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; gương người tốt, việc tốt; điển hình tiên tiến thực hiện Nghị quyết; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường; giữ gìn an ninh trật tự; chăm lo đời sống nhân dân; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo. Đi sâu khắc họa sinh động, chân thực, giàu tính nhân văn của mỗi tấm gương; chú trọng việc giữ gìn, phát huy bản chất tốt đẹp, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, lòng yêu nước, khát vọng vươn lên để mỗi tấm gương phải là bài học sống, có thể học hỏi, làm theo và lan tỏa sâu rộng.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới và hoàn thiện việc tổ chức, làm cho Cuộc thi ngày càng thiết thực, hiệu quả với sự tham gia đánh giá của nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, nhà giáo uy tín trong và ngoài Quân đội. Chú trọng nâng cao chất lượng; khuyến khích tác phẩm có chiều sâu, có tính phát hiện, giá trị lan tỏa. Duy trì việc đăng tải thường xuyên, liên tục trên báo in, báo điện tử và các nền tảng số, tạo sự gắn kết bền chặt với bạn đọc. Đồng thời tổ chức tập hợp các tác phẩm đoạt giải, phát hành rộng khắp; chuyển thể thành các tác phẩm điện ảnh, chương trình truyền thanh, triển lãm ảnh... để người dân dễ tiếp cận. Gắn việc học tập các tấm gương với thực hiện Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, trở thành sinh hoạt thường xuyên, tự giác kết hợp tổ chức gặp mặt, tôn vinh các nhân vật; lắng nghe tâm tư, tạo điều kiện giúp đỡ họ trong cuộc sống và công tác.

Một lần nữa, trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí.

Chúc các tác giả đoạt giải và các nhân vật được vinh danh sẽ tiếp tục cống hiến vì sự phát triển phồn vinh của dân tộc. Chúc Cuộc thi thứ 18 của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!