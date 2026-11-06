Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua Hiến pháp đầu tiên
Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, xuyên suốt chặng đường hơn 80 năm phát triển, Quốc hội đã từng bước đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, ban hành 5 bản Hiến pháp và gần 700 đạo luật. Mỗi bản Hiến pháp, mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết, quyết định của Quốc hội luôn gắn liền với vận mệnh của quốc gia, dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn “ý Đảng, lòng Dân”; kết tinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của niềm tin, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/phat-bieu-cua-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tai-chuong-trinh-ky-niem-80-nam-ngay-quoc-hoi-viet-nam-thong-qua-hien-phap-dau-tien-10442135.html