Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Phước Hưng, phường Bà Rịa, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu lưu ý, phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống người dân, tạo việc làm, cải thiện thu nhập, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm điều kiện học tập.