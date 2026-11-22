Phát biểu của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng tại phiên họp Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
Sáng 21/11, trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã phát biểu, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Luật.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/video--phat-bieu-cua-bo-truong-le-manh-hung-tai-phien-hop-quoc-hoi-thong-qua-luat-sua-doi--bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-dien-luc-568312.htm