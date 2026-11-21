Phát biểu của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng tại phiên họp Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
Sáng 21/11, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã báo cáo một số nội dung trọng tâm về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Báo Công Thương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng.
Nguồn: Quốc hội
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/phat-bieu-cua-bo-truong-le-manh-hung-tai-phien-hop-quoc-hoi-thong-qua-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-dien-luc-482148.media