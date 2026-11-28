Kính thưa đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương!

Kính thưa đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các địa phương; các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý cùng toàn thể quý vị đại biểu, khách quý!

Hôm nay, tỉnh Thanh Hóa rất vinh dự được phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể quý vị đại biểu đã về dự Hội thảo. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn chủ đề và phối hợp tổ chức Hội thảo hôm nay. Đây là dịp có ý nghĩa quan trọng để gắn kết nghiên cứu lý luận với thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở địa phương; bổ sung cơ sở khoa học, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực quản trị, kiến tạo phát triển của các địa phương; đồng thời, góp phần hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong cả nước.

Xin kính chúc các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công và có những ấn tượng tốt đẹp về vùng đất và con người xứ Thanh.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, với diện tích tự nhiên trên 11.100 km2, dân số hơn 4,3 triệu người, đứng thứ 12 cả nước về diện tích và thứ 8 về dân số. Tỉnh có không gian phát triển đa dạng từ miền núi, trung du, đồng bằng đến đô thị, ven biển và biên giới; có nhiều lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, với Khu kinh tế Nghi Sơn, hệ thống khu công nghiệp, cảng biển nước sâu, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế. Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, với 1.535 di tích được kiểm kê, tiêu biểu là Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và 05 di tích quốc gia đặc biệt.

Phát huy truyền thống, tiềm năng và lợi thế riêng có, những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những bước phát triển khá toàn diện; GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 9,05%/năm; năm 2026, tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nâng quy mô kinh tế lên khoảng 393.000 tỉ đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt 70.000 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc; phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11%/năm trở lên.

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đó, Thanh Hóa nhận thức sâu sắc rằng, bên cạnh tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực, năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, tỉnh xác định vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một trong những điều kiện quan trọng để tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Trước sắp xếp, Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 547 đơn vị hành chính cấp xã; hiện nay còn 166 xã, phường; bình quân mỗi đơn vị có diện tích 67 km2, dân số trên 26.000 người và khoảng 59 cán bộ, công chức. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các địa phương là rất lớn: Xã có diện tích lớn nhất gần 200 km2, nhỏ nhất chỉ hơn 15 km2; đơn vị đông dân nhất gần 190.000 người, ít dân nhất chưa đến 3.000 người.

Sự khác biệt về quy mô, điều kiện và trình độ phát triển đặt ra những yêu cầu quản trị rất khác nhau. Các phường trung tâm phải giải quyết những vấn đề phức tạp về quản trị đô thị; các xã miền núi, biên giới phải quản lý địa bàn rộng, dân cư phân tán, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; khu vực Nghi Sơn đòi hỏi năng lực điều phối phát triển công nghiệp, năng lượng, cảng biển và đô thị trên phạm vi liên xã, liên phường. Thực tiễn đó đòi hỏi phải có phương thức quản trị phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, vừa bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức và hoạt động của bộ máy, vừa phát huy tính chủ động của cơ sở trong thực thi nhiệm vụ và tổ chức phát triển.

Điều mà Thanh Hóa đặc biệt quan tâm, trăn trở là làm thế nào để mỗi xã, phường sau sắp xếp, không chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, mà còn phát huy được tiềm năng, lợi thế, mở rộng cơ hội phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân; qua đó, tạo động lực phát triển từ cơ sở, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, Thanh Hóa đặt nhiều kỳ vọng vào Hội thảo hôm nay. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến sâu sắc, thẳng thắn, những luận giải có cơ sở khoa học và những đề xuất có giá trị thực tiễn của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, giúp tỉnh nhận diện đúng những điểm nghẽn, lựa chọn được những giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực quản trị, khơi thông nguồn lực và tạo bước chuyển thực chất trong phát triển.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Với trách nhiệm của địa phương đăng cai Hội thảo và trực tiếp vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Thanh Hóa sẽ nghiêm túc, cầu thị tiếp thu các ý kiến đóng góp, nghiên cứu vận dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời, tổng hợp, báo cáo, kiến nghị Trung ương những vấn đề thực tiễn đặt ra cần tiếp tục hoàn thiện về cơ chế, chính sách.

Thanh Hóa mong muốn Hội thảo hôm nay không chỉ là dịp trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng, thường xuyên giữa tỉnh với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, để tri thức khoa học thực sự trở thành nguồn lực phục vụ công tác hoạch định chính sách và phát triển của địa phương.

Trên chặng đường phát triển sắp tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn và giới chuyên gia, nhà khoa học.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia và toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công và có những ấn tượng tốt đẹp trong thời gian lưu lại Thanh Hóa.

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!