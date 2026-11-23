Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, xử lý 2 xe khách chở quá số người quy định khi lưu thông trên Quốc lộ 18.

Đáng chú ý, một trong hai phương tiện bị kiểm tra chỉ 5 phút sau khi lực lượng chức năng tiếp nhận phản ánh của người dân.

Lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện xe khách chở quá số người quy định.

Trước đó, vào lúc 1h01 rạng sáng 21/11, Tổ công tác số 3 nhận được thông tin phản ánh qua số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) về một xe khách chạy tuyến Hà Nội - Móng Cái, biển kiểm soát 14H-104.xx, có dấu hiệu nhồi nhét hành khách.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác triển khai lực lượng kiểm tra. Đến 1h06, tại Km56 Quốc lộ 18, đoạn qua phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh, chiếc xe khách trên được yêu cầu dừng để kiểm tra.

Qua kiểm đếm, CSGT xác định phương tiện chỉ được phép chở 24 người nhưng thực tế có tới 35 người trên xe, vượt 11 người so với quy định.

Người điều khiển phương tiện đồng thời là chủ xe được xác định là ông Ng.T.Tr. (SN 1972, trú tại phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh).

Với hành vi vi phạm trên, chủ xe trực tiếp điều khiển phương tiện bị xử phạt 33 triệu đồng theo quy định tại khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Lực lượng chức năng đồng thời yêu cầu chủ xe bố trí phương tiện khác để vận chuyển số hành khách vượt quá quy định.

Chưa đầy 2 giờ sau, lúc 2h50, Tổ công tác số 8 tiếp tục kiểm tra một xe khách giường nằm nhãn hiệu HAECO, biển kiểm soát 29F-036.xx, tại Km86+500 Quốc lộ 18, thuộc phường Vàng Danh.

Chiếc xe do tài xế L.V.H. (SN 1986, trú tại xã Hải Lạng, thành phố Quảng Ninh) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Vàng Danh - Đông Mai.

Kết quả kiểm tra cho thấy, phương tiện được phép chở 22 người nhưng thực tế có 36 người, vượt tới 14 người so với quy định.

Đối với trường hợp này, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt lái xe và chủ phương tiện tổng số tiền 63 triệu đồng, đồng thời tước phù hiệu kinh doanh vận tải trong thời hạn 2 tháng.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 2 giờ, hai xe khách bị phát hiện chở vượt tổng cộng 25 người, với số tiền xử phạt lên tới 96 triệu đồng.

Việc chở quá số người quy định, nhất là trên các tuyến vận tải hành khách đường dài vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khi xảy ra tình huống bất ngờ, số hành khách vượt quá thiết kế của phương tiện có thể khiến việc bảo đảm an toàn và thoát hiểm gặp nhiều khó khăn.