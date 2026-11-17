Ngày 17/11, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mì Minh Tâm (thôn Cam Chính, xã Cam Lộ), do ông Phan Văn Minh làm chủ, vì vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo quyết định, cơ sở này có hành vi chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ sở bánh mì vừa bị UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt 90 triệu đồng. Ảnh: CTV

Cụ thể, ngày 14/9/2026, cơ sở bánh mì Minh Tâm chế biến, cung cấp và bán các sản phẩm gồm bánh sandwich, bánh mì ổ xíu (có chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, nước xíu), khiến 155 người tiêu dùng bị ngộ độc thực phẩm.

Với hành vi vi phạm trên, hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mì Minh Tâm bị phạt 90 triệu đồng. Đồng thời, cơ sở bị đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn trong thời hạn 4 tháng.

Ngoài ra, hộ kinh doanh phải chịu toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho 155 người bị ngộ độc.

UBND tỉnh cũng yêu cầu cơ sở thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Sau khi khắc phục, hộ kinh doanh phải báo cáo kết quả thực hiện cho người ban hành quyết định theo quy định.