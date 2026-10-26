Phát 8.000 vé xem 'Concert quốc gia' tại Thái Nguyên

Đây là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức, dự kiến phục vụ trực tiếp khoảng 30.000 khán giả.

Ban tổ chức chương trình cho biết, 3.000 vé sẽ được phát miễn phí tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên từ 8h30 – 11h30 ngày 30/10. Khán giả mang theo căn cước công dân/chứng minh thư/VNEID có thông tin quê quán hoặc nơi thường trú tỉnh Thái Nguyên. Sau khi Ban tổ chức kiểm tra, xác nhận hợp lệ, khán giả sẽ nhận số thứ tự trực tiếp tại khu vực xếp hàng, di chuyển vào khu vực đổi vé để nhận vé cứng. Mỗi người được miễn phí 1 vé xem chương trình. Ban tổ chức không giải quyết các trường hợp nhận hộ.

Chương trình "Tự hào là người Việt Nam" năm 2026 hội tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên cả nước.

Bên cạnh đó, 5.000 vé sẽ được phát miễn phí qua app “Hệ thống Thông tin Tuyên giáo” theo 2 đợt, vào 10h và 15h ngày 27/10. Mỗi căn cước công dân được nhận 1 vé. Hệ thống sẽ tự động đóng cổng đăng ký mỗi đợt ngay sau khi đạt đủ số lượng.

Khán giả tải app và cập nhật trước các thông tin cá nhân cần thiết trên ứng dụng (họ và tên, số điện thoại, số căn cước công dân, hình ảnh căn cước công dân). Người đăng ký thành công sẽ nhận được mã QR để đổi vé cứng và thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm đổi vé. Ban tổ chức lưu ý, khán giả không chia sẻ mã QR cho bất kỳ ai và mỗi mã chỉ có giá trị quét 1 lần. Ban tổ chức từ chối giải quyết nếu mã bị lộ và đã sử dụng trước.

Chương trình “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026 hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, gắn với hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, kết hợp với Festival Trà quốc tế. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 20h10 ngày 1/11.

Chia sẻ về chương trình, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, với ‘Nối vòng tay lớn”, ê kíp thực hiện muốn kể câu chuyện về đại đoàn kết dân tộc – sức mạnh đã giúp người Việt Nam vượt qua những năm tháng gian khó và cùng nhau xây dựng tương lai. Từ Thái Nguyên, vùng đất cách mạng và ATK, chương trình nối những vòng tay của các thế hệ: những người đã chiến đấu, hy sinh; những người đang gìn giữ, phát triển đất nước; và thế hệ trẻ mang khát vọng Việt Nam vươn lên.

“Chúng tôi sẽ dùng nhiều thủ pháp trình diễn nghệ thuật mới, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng, 3D mapping, laser và hiệu ứng sân khấu. Bên cạnh việc làm mới các ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình sẽ mang đến một đêm biểu diễn nghệ thuật thực sự bùng nổ. Tôi mong muốn khán giả, đặc biệt là giới trẻ ngày càng thấy yêu quê hương đất nước, tự nguyện dấn thân, mang trí tuệ và nhiệt huyết cùng toàn dân tộc hiện thực hóa khát vọng Việt Nam”, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

Chương trình “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Tố My, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Bảo Trâm Idol, Hương Ly, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Quách Mai Thy… các hoa hậu Việt Nam, cùng 400 học viên, hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên múa. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc.

Ngoài phục vụ 30.000 khán giả tại sân vận động Thái Nguyên, Ban tổ chức còn lắp đặt màn hình LED, hệ thống âm thanh, ánh sáng và tổ chức bắn pháo hoa phục vụ hàng trăm nghìn khán giả theo dõi trực tiếp tại hai điểm cầu: Quảng trường Vạn Xuân, quảng trường phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.