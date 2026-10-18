Phạt 6 người phụ nữ ngồi giữa khúc cua tay áo trên đèo Hải Vân chụp ảnh

Ngày 18/10, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với sáu phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân để chụp ảnh.

CSGT Đà Nẵng lập biên bản đối với sáu phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh.

Trước đó, ngày 17/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm phụ nữ ngồi tạo dáng chụp ảnh giữa đường đèo Hải Vân, đoạn khúc tay áo Km905+400, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Vân phối hợp Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc và mời sáu phụ nữ liên quan lên làm việc.

Theo xác minh, khoảng 8h30 cùng ngày, nhóm sáu phụ nữ thuê ô tô từ xã Phú Lộc (TP Huế) đến đèo Hải Vân tham quan.

Khi đến khúc cua nói trên, nhóm đề nghị tài xế dừng xe rồi cùng nhau đi ra giữa lòng đường ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp ảnh, mặc dù các phương tiện giao thông vẫn lưu thông qua lại.

Theo lực lượng chức năng, đây là hành vi nguy hiểm, thể hiện sự thiếu ý thức trong chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Khu vực đèo Hải Vân có địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế, việc tụ tập, ngồi giữa lòng đường chụp ảnh có thể khiến người điều khiển phương tiện bất ngờ, không kịp xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của những người vi phạm và người tham gia giao thông khác.

Trạm CSGT Hoà Hiệp đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với sáu phụ nữ này về hành vi "Tập trung đông người trái phép ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông", tổng số tiền phạt là 1,5 triệu đồng.