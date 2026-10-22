Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026'

Trước đó, ngày 8/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an phường Giảng Võ tiến hành kiểm tra đột xuất cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị tổ chức là Công ty Giải trí truyền thông Son không xuất trình được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan Công an làm việc với đại diện Công ty Giải trí truyền thông Son.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu Ban tổ chức tạm dừng cuộc thi, đồng thời kiểm tra, xác minh các vi phạm liên quan.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 20/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son về hành vi “Tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận”, theo khoản 5, Điều 18, Nghị định 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ.

Cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026 không có giấy phép.

Qua vụ việc, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có nhu cầu tham gia các cuộc thi người đẹp, người mẫu, cần tìm hiểu kỹ đơn vị tổ chức, tính pháp lý của cuộc thi và văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Người dân cũng cần cảnh giác với các chương trình được quảng bá dưới hình thức truyền hình thực tế, đêm tôn vinh, cuộc thi trực tuyến, đào tạo hoặc giao lưu nhưng có bản chất là tổ chức thi người đẹp, người mẫu; thận trọng trước các khoản thu phí dưới danh nghĩa đào tạo, truyền thông, tài trợ hoặc cung cấp dịch vụ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.