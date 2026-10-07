Phạt 40 triệu đồng tài xế lái ôtô ngược chiều trên cao tốc

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết vừa tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với một tài xế do hành vi điều khiển ôtô đi ngược chiều trên cao tốc.

Cụ thể, qua công tác tiếp nhận thông tin phản ánh trên không gian mạng về việc ôtô con biển số 18A-134.XX đi ngược chiều trên đường cao tốc, Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục CSGT xác định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Đơn vị này sau đó chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương kiểm tra, tra cứu thông tin chủ phương tiện và yêu cầu người điều khiển phương tiện đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc

Qua xác minh, lực lượng CSGT đã xác định được người điều khiển phương tiện, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính với người này về hành vi điều khiển ôtô đi ngược chiều trên đường cao tốc, thực hiện vào lúc 14h29 ngày 6/10, tại Km260 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn.

Trong đoạn video do Cục CSGT đăng tải, có thể thấy ôtô con màu đỏ đã chạy ngược chiều ngay trên làn ngoài cùng sát dải phân cách giữa, khiến ít nhất 2 xe đi đúng chiều phải tìm cách né tránh.

Làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc thường là nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, do đó việc chạy ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng, có thể dẫn đến va chạm trực diện, gây ra tai nạn giao thông với mức độ thiệt hại cao.

Ôtô con chạy ngược chiều trên cao tốc. Ảnh cắt từ clip.

Theo Cục CSGT, hành vi trên được xác định vi phạm điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026. Người vi phạm bị phạt tiền 30-40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Mức phạt này cũng áp dụng cho hành vi lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, theo nội dung điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024.

Liên quan đến vụ việc trên, Cục CSGT khuyến cáo việc điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến va chạm trực diện và gây hậu quả nghiêm trọng. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ quy định, đi đúng phần đường, làn đường và hướng lưu thông.