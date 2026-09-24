Phạt 40-60 triệu đồng nếu cố ý cung cấp dữ liệu sai lệch hoặc không cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền

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Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt Chính phủ vừa ký Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu.

Nghị định này không điều chỉnh các hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo Nghị định này, hình thức xử phạt chính trong lĩnh vực dữ liệu bao gồm: Cảnh cáo; phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100 triệu đồng.

Cụ thể, Nghị định quy định xử lý đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực dữ liệu như sau:

Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Giả mạo, cố ý làm sai lệch, làm mất, làm hư hỏng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Cố ý cung cấp dữ liệu sai lệch hoặc không cung cấp dữ liệu theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan, người có thẩm quyền; trừ trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này.

Phạt tiền từ 60-80 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Tấn công, chiếm đoạt, phá hoại cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ quản lý, xử lý, quản trị, bảo vệ dữ liệu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Thu thập, tạo lập dữ liệu mà không được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc chủ sở hữu dữ liệu theo quy định của pháp luật;

- Không ban hành quy trình thu thập, tạo lập dữ liệu hoặc không thực hiện việc đánh giá, áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu trước khi tiến hành thu thập, tạo lập dữ liệu;

- Không thực hiện việc kiểm tra tính xác thực, bảo đảm chất lượng dữ liệu trong quá trình thu thập, tạo lập dữ liệu.

Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Cố ý thu thập, tạo lập dữ liệu không đúng với dữ liệu gốc;

- Cố ý thu thập, tạo lập dữ liệu giả mạo;

- Thu thập, tạo lập dữ liệu vượt quá phạm vi, mục đích đã thông báo;

- Hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này mà dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng quốc gia;

- Hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc an ninh quốc gia.

Ngoài phạt tiền còn có các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-11-2026.