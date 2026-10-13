Phạt 4 trang trại chăn nuôi lợn 445 triệu đồng

Bốn trang trại vi phạm quy định về môi trường

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn xã Thanh Quân, đoàn liên ngành phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm liên quan đến thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn và kiểm soát mùi phát sinh trong quá trình chăn nuôi.

Cụ thể, 4 trang trại chăn nuôi lợn bị xử phạt với tổng số tiền 445 triệu đồng. Các vi phạm được ghi nhận gồm tình trạng nước thải rò rỉ, một số thông số môi trường vượt quy chuẩn cho phép, đốt chất thải rắn không đúng quy định và hệ thống xử lý chất thải, giảm thiểu mùi chưa đáp ứng yêu cầu.

Các cơ sở vi phạm được yêu cầu khẩn trương khắc phục tồn tại, hoàn thiện và vận hành các công trình xử lý chất thải theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm soát nguy cơ phát sinh ô nhiễm trong quá trình hoạt động.

Phát hiện, xử phạt 4 trang trại lợn vi phạm

Việc xử lý các vi phạm nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ trang trại trong thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, hạn chế tác động tiêu cực đến đời sống người dân và môi trường sinh thái tại địa phương.

Rà soát toàn diện các trang trại chăn nuôi quy mô lớn

Bên cạnh công tác kiểm tra môi trường, Thanh Hóa đang tăng cường rà soát hoạt động tại các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, đặc biệt là việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa.

Kiên quyết xử lý các trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 582 trang trại chăn nuôi lợn với tổng đàn hơn 1,3 triệu con. Các cơ sở thuộc diện rà soát sẽ được kiểm tra những nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng, chống dịch bệnh.

Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đoàn liên ngành đang khẩn trương kiểm tra hoạt động, công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa.

Cùng với đó, trước mắt, đoàn sẽ lựa chọn 20 đơn vị sử dụng nhiều lao động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động để tiến hành kiểm tra toàn diện. Những trường hợp phát hiện sai phạm sẽ bị lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định. Sau vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương

Theo báo cáo nhanh của Sở Nội vụ Thanh Hóa, khoảng 17h30 ngày 18/7/2026, một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, đóng tại thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng. Vụ việc khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương.

Thực tế từ các vi phạm về môi trường tại trang trại chăn nuôi và yêu cầu rà soát an toàn lao động cho thấy việc kiểm soát hoạt động tại các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn cần được thực hiện đồng bộ, thường xuyên.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi cần chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ môi trường; đầu tư, vận hành hiệu quả hệ thống thu gom, xử lý nước thải và chất thải chăn nuôi; chủ động kiểm soát mùi hôi, phòng ngừa sự cố, không để chất thải chưa đạt yêu cầu phát tán ra môi trường.

Đồng thời, các cơ sở phải rà soát điều kiện làm việc, nhận diện và kiểm soát những nguy cơ mất an toàn, nhất là tại khu vực xử lý chất thải, hệ thống điện và các không gian có nguy cơ cao.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sống của người dân mà còn nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn cho người lao động, hướng tới phát triển ngành chăn nuôi an toàn, hiệu quả và bền vững.