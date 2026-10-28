Phát 38.000 vé miễn phí xem chương trình nghệ thuật Ngày Văn hóa Việt Nam

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì, với sự phối hợp tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24/11. Ảnh minh họa: VGP.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 kéo dài 120 phút, nhằm tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai. Các tiết mục kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc, công nghệ sân khấu hiện đại và những màn pháo hoa đan xen, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc và có sức lan tỏa.

Ban tổ chức dự kiến phát hành khoảng 38.000 vé miễn phí. Trong đó, 10.500 vé dành cho người dân tại các phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Tây Tựu, Dương Nội, Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Ngọc Hà, Ba Đình, Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Khương Đình. Mỗi phường được phân bổ 500 giấy mời; riêng phường Từ Liêm có 1.000 giấy mời. Ngoài ra, 7.000 vé mời sẽ được dành cho người dân thông qua các nền tảng trực tuyến.

Số vé còn lại được phân bổ cho các ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố; đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; cùng các khối lực lượng, đoàn viên và tình nguyện viên.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng đài truyền hình, đồng thời lắp đặt một số màn hình LED để phục vụ người dân ở khu vực xa trung tâm.

Để bảo đảm chất lượng chương trình, Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, định hướng, kiểm tra toàn diện nội dung và thẩm định kịch bản. Bộ Quốc phòng phối hợp bảo đảm điều kiện tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đồng thời huy động 200 chiến sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình.

Bộ Công an xây dựng phương án bảo vệ, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và huy động 300 học viên cảnh sát nhân dân tham gia màn trống hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp hướng dẫn chuyên môn, rà soát kịch bản nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; cung cấp bộ nhận diện và biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam để sử dụng thống nhất trong công tác tổ chức, trang trí, tuyên truyền và quảng bá.

Ở cấp thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết, kịch bản nghệ thuật tổng thể, phương án dàn dựng, tổ chức luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn; đồng thời thực hiện trang trí, tuyên truyền trực quan tại địa điểm tổ chức và một số tuyến đường, phố.

Thời gian thi công, tập luyện và sơ duyệt dự kiến từ ngày 9 - 21/11. UBND thành phố tổ chức tổng duyệt các phương án vào lúc 16h ngày 22/11.

Ngày 24 tháng 11 hằng năm chính thức được Quốc hội thông qua là Ngày Văn hóa Việt Nam, và người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Hà Anh