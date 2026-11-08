Phát 30.000 tờ rơi, tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông trên quốc lộ, cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai tuyên truyền an toàn giao thông theo kế hoạch phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Triển khai tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc. Ảnh: Cục Đường bộ.

Theo đó, 30.000 tờ rơi được phân bổ cho 5 đơn vị gồm: Khu Quản lý đường bộ I và IV, mỗi đơn vị 7.000 tờ; Khu Quản lý đường bộ II và III, mỗi đơn vị 6.000 tờ; Cục Cảnh sát giao thông 4.000 tờ.

Khu Quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, đơn vị quản lý đường bộ và các trạm dừng nghỉ tổ chức cấp phát tờ rơi đến người tham gia giao thông.

Các nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông được phổ biến thêm qua mã QR và phương tiện truyền thông.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cũng được đề nghị phối hợp tuyên truyền tại bến xe, trạm dừng nghỉ, đầu mối giao thông và các cơ sở kinh doanh vận tải.

Việc cấp phát phải bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác đường bộ. Các Khu Quản lý đường bộ có trách nhiệm báo cáo số lượng tờ rơi đã cấp phát, kèm hình ảnh về Cục trước ngày 15/12/2026.