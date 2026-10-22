Phạt 3 triệu đồng chủ nuôi chó thả rông, không tiêm phòng dại.

Ngày 22/10, UBND phường Yên Tử (Quảng Ninh) thông tin, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.P., trú tại khu Bí Trung, với tổng số tiền 3 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh dại.

Theo quyết định xử phạt số 44/QĐ-XPHC, vào 16h ngày 9/10/2026, tại ngõ 275, tổ 2, khu Bí Trung, lực lượng chức năng phát hiện ông P.V.P. thả chó ra nơi công cộng nhưng không đeo rọ mõm, không xích giữ và không có người dắt. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định chó nuôi chưa được tiêm phòng vắc xin bệnh dại theo quy định.

Căn cứ quy định pháp luật, trong đó có Nghị định số 204/2026/NĐ-CP ngày 11/6/2026 của Chính phủ, UBND phường quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý chó tại nơi công cộng và 1,5 triệu đồng đối với hành vi không tiêm phòng vắc xin bệnh dại bắt buộc.

Người vi phạm có trách nhiệm nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Chó nuôi được nhốt trong chuồng, bảo đảm quản lý vật nuôi tại hộ gia đình.

UBND phường Yên Tử khuyến cáo các hộ nuôi chó thực hiện đầy đủ việc tiêm phòng bệnh dại; khi đưa chó ra nơi công cộng phải có người dắt, sử dụng dây xích và rọ mõm theo quy định, không để chó thả rông gây nguy hiểm cho cộng đồng.