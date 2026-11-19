Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Hội An Đông xác minh, làm rõ và xử phạt 3 người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến đường Cửa Đại, phường Hội An Đông.

Hình ảnh 3 người nước ngoài điều khiển xe gắn máy, không mũ bảo hiểm có hành vi vi phạm TTATGT trên đường Cửa Đại, phường Hội An Đông, được camera ghi lại.

Trước đó, ngày 18/11, sau khi tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT về đoạn video đăng tải trên fanpage Facebook “Đà Nẵng 24H”, ghi lại cảnh một nhóm người nước ngoài điều khiển xe gắn máy có biểu hiện lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm trên đường Cửa Đại, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Trạm CSGT Thăng Bình khẩn trương phối hợp với Công an phường Hội An Đông xác minh, xử lý.

Rất nhanh ngay sau tiếp nhận phản ánh, danh tính 3 người nước ngoài "lạng lách, đánh võng" trên đường Cửa Đại đã được Công an phường Hội An Đông phát hiện và mời đến làm việc.

Hành vi lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm phản cảm của nhóm 3 du khách nước ngoài đã được lực lượng CSGT Công an xử phạt tổng cộng 19,5 triệu đồng.(ảnh cắt clip CSGT)

Theo nội dung video, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 17/11. Hình ảnh ghi lại cho thấy 3 người nước ngoài điều khiển 3 xe gắn máy lưu thông trên đường, trong đó có 2 người có hành vi lạng lách, đánh võng và một người không đội mũ bảo hiểm. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho người đi đường.

Nhóm 3 người nước ngoài vi phạm TTATGT và những chiếc xe máy tang vật được tạm giữ.

Cùng thời điểm, Công an phường Hội An Đông cũng tiếp nhận tin báo và clip do người dân cung cấp, phản ánh vụ việc. Ngay sau đó, Công an phường khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, truy tìm các phương tiện và những người liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định.

Đến 6h45 ngày 18/11, lực lượng Công an phường đã xác định được các phương tiện vi phạm, đồng thời mời 3 người nước ngoài liên quan đến trụ sở làm việc. Tại đây, cả 3 xác nhận mình là những người xuất hiện trong video và thừa nhận hành vi vi phạm. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an phường đã chuyển vụ việc đến Phòng CSGT Công an thành phố để xử lý theo thẩm quyền.

Đến 11h cùng ngày, Trạm CSGT Thăng Bình tiến hành làm việc, hoàn tất việc xác minh và lập biên bản xử lý đối với 3 trường hợp. Cụ thể, L.K.J.H. (SN 2007), điều khiển xe gắn máy BKS 92BA-093.xx và R.A.R. (SN 2007), điều khiển xe gắn máy BKS 43AB-936.xx, cùng vi phạm lỗi lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm. Mỗi trường hợp bị xử phạt 9,5 triệu đồng và tạm giữ phương tiện.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo mọi người tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt quốc tịch, đều phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Riêng L.M.S. (SN 1985), điều khiển xe gắn máy BKS 43AB-417.xx, bị xử phạt 500.000 đồng về hành vi không đội mũ bảo hiểm. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với 3 trường hợp là 19,5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm được xử lý theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Qua vụ việc này, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo mọi người tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt quốc tịch, đều phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Hành vi lạng lách, đánh võng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.