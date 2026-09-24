Phạt 23 triệu tài xế chạy ẩu trên Đại lộ Thăng Long

Trước đó, thông tin được người dân ghi lại và phản ánh tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo phản ánh, xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest mang BKS 29A-359.28 lưu thông trên tuyến Đại lộ Thăng Long đã chạy vào làn khẩn cấp, vượt phải một phương tiện khác rồi dừng ngay trước đầu xe này trong vài giây.

Hình ảnh vi phạm được người dân ghi lại.

Phòng CSGT Công an Hà Nội sau khi tiếp nhận vụ việc từ Cục CSGT đã nhanh chóng xác minh làm rõ, mời làm việc đối với tài xế xe Ford Everest là ông N.V.D (SN 1972, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Kết quả xác minh cho thấy, ông D là người điều khiển phương tiện có nhiều vi phạm vào hồi 7h46 ngày 14/9.

Những vi phạm của ông D gồm: Điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc; chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc; dừng xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc.

Theo Nghị định 168, ông D. bị xử phạt mức 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.